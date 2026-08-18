Palio dell'Assunta, sale l'attesa a Siena: orario e dove vedere la corsa in tv e in streaming
SIENA - Dopo due rinvii per pioggia decisi dal Comune di Siena (fatto che non si verificava dal 1976, quando la contrada della Civetta vinse il 18 agosto con Andrea Degortes, detto Aceto, sul cavallo Panezio) la giornata di oggi (martedì 18 agosto), condizioni meteo permettendo, dovrebbe essere quella buona per il Palio dell'Assunta, che tradizionalmente si corre il 16 agosto nella città toscana sul tufo di Piazza del Campo.
Palio dell'Assunta, le dieci contrade in gara
Saranno dieci le Contrade (alle quali sono state assegnati altrettanti cavalli) che si contenderanno il Palio dipinto dall'artista romena Teodora Axente e saranno protagoniste dell'attesissima sfida, che per Siena rappresenta molto più di una corsa di cavalli ed è un vero e proprio rito collettivo nel quale si intrecciano memoria, appartenenza e rivalità tramandate attraverso le generazioni: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa.
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