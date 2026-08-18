Palio dell'Assunta, sale l'attesa a Siena: orario e dove vedere la corsa in tv e in streaming

Palio dell'Assunta, le dieci contrade in gara

Saranno dieci le Contrade (alle quali sono state assegnati altrettanti cavalli) che si contenderanno il Palio dipinto dall'artista romena Teodora Axente e saranno protagoniste dell'attesissima sfida, che per Siena rappresenta molto più di una corsa di cavalli ed è un vero e proprio rito collettivo nel quale si intrecciano memoria, appartenenza e rivalità tramandate attraverso le generazioni: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa.