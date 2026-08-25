Bambino entra in campo durante la partita: "Papà, sono qui per aiutarti"

Una partita ormai decisa, cinque gol incassati e poi un "rinforzo" decisamente fuori programma. Nel finale di San Jose Earthquakes-Minnesota United , terminata 1-5, al PayPal Park in California è successo qualcosa che ha fatto dimenticare per qualche istante persino il risultato. Un bambino è riuscito a sfuggire al controllo degli adulti, ha superato la linea laterale ed è entrato sul terreno di gioco, costringendo l'arbitro a interrompere momentaneamente la gara. Non un piccolo tifoso qualunque, però. Il protagonista dell'invasione era il figlio di Angus Gunn, portiere titolare degli Earthquakes. Mentre papà stava vivendo una serata complicatissima tra i pali, il bambino ha deciso, involontariamente, di correre in suo "soccorso". E sui social la scena è diventata immediatamente virale.

San Jose-Minnesota interrotta, un bambino entra in campo

Tutto è successo nei minuti di recupero, quando il Minnesota United conduceva già 5-1 e il risultato non sembrava lasciare spazio ad alcuna possibilità di rimonta. I giocatori erano concentrati sulle ultime azioni della partita quando, improvvisamente, l'attenzione si è spostata verso la linea laterale. Il bambino era riuscito a sgattaiolare fuori dall'area riservata alle famiglie e, approfittando di qualche secondo di distrazione, aveva raggiunto il campo. "Oh! C'è un bambino in campo!", è stata la reazione sorpresa dell'analista Kyndra de St Aubin durante la telecronaca di Apple TV. A quel punto il gioco è stato fermato per permettere agli addetti alla sicurezza di intervenire. Il piccolo è stato recuperato rapidamente e accompagnato fuori dal terreno di gioco, mentre sugli spalti la sorpresa lasciava spazio ai sorrisi. Anche la MLS ha scherzato sull'episodio sul proprio sito ufficiale: "Potremmo aver trovato il giocatore rivelazione della 22ª giornata". Una battuta inevitabile davanti a un'invasione molto diversa da quelle alle quali il calcio americano è abituato.