La Serie A è tornata: segui le grandi sfide su DAZN

Tra sfide e nuovi equilibri

La Serie A ha già rimesso in campo tutte le sue grandi protagoniste. Roma, Napoli, Inter, Milan, Juventus, Fiorentina e Lazio ripartono con obiettivi e aspettative diverse, in un campionato che promette equilibrio e sfide importanti. Giornata dopo giornata, risultati e classifica inizieranno a raccontare davvero l’andamento della stagione, e su Corriere dello Sport-Stadio puoi seguire il racconto della Serie A tra notizie, mercato, analisi e approfondimenti.

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