Jeans di Victoria Beckham, maglia italiana, tacchi a spillo e borsa Dior: il look di Alice Campello alla presentazione di Morata

La semplicità ha un costo. In questo caso quasi 5mila euro . Alice Campello , alla presentazione del marito, Alvaro Morata , con il Leganes, ha scelto un look informale, semplice, ma in realtà ben studiato e non proprio alla portata di tutti. Il jeans è griffato Victoria Beckham e costa intorno ai 500 euro, la borsa blu di Dior viene circa sei volte tanto, intorno ai 3mila. La canottiera, invece, è italiana, Intimissimi: meno di 20 euro. Le scarpe? Coperte dai jeans, ma erano dei sandali aperti con t acchi a spillo .

Alice Campello, cosa ha fatto alla presentazione di Morata

Capelli sciolti, I phone in mano, Alice era insieme al padre di Morata, ad alcuni parenti e soprattutto ai 4 figli, tutti con la maglietta numero 21 del padre. I due gemelli Leonardo e Alessandro, 8 anni, nati a Mestre; il terzogenito Edoardo, quasi sei, nato a Torino; la più piccola - e stando ai video che circolano in rete anche la più vivace - è invece Bella, tre anni, nata a Madrid. Quella stessa Madrid dove la famiglia Morata ha scelto di vivere definitivamente.

Alice Campello, sorridente in campo durante le foto e molto discreta in sala stampa, soprattutto quando il marito si è commosso, non ha mai nascosto la volontà di tornare nella capitale spagnola, Alvaro ha scelto di mettere al primo posto, dopo anni molto molto difficili, la sua serenità. I problemi in campo, le crisi in famiglia (si sono lasciati due volte negli ultimi due anni) hanno lasciato il segno. Adesso è ora di ricominciare.