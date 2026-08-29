Jeans di Victoria Beckham, maglia italiana, tacchi a spillo e borsa Dior: il look di Alice Campello alla presentazione di Morata
La semplicità ha un costo. In questo caso quasi 5mila euro. Alice Campello, alla presentazione del marito, Alvaro Morata, con il Leganes, ha scelto un look informale, semplice, ma in realtà ben studiato e non proprio alla portata di tutti. Il jeans è griffato Victoria Beckham e costa intorno ai 500 euro, la borsa blu di Dior viene circa sei volte tanto, intorno ai 3mila. La canottiera, invece, è italiana, Intimissimi: meno di 20 euro. Le scarpe? Coperte dai jeans, ma erano dei sandali aperti con tacchi a spillo.
Alice Campello, cosa ha fatto alla presentazione di Morata
Capelli sciolti, I phone in mano, Alice era insieme al padre di Morata, ad alcuni parenti e soprattutto ai 4 figli, tutti con la maglietta numero 21 del padre. I due gemelli Leonardo e Alessandro, 8 anni, nati a Mestre; il terzogenito Edoardo, quasi sei, nato a Torino; la più piccola - e stando ai video che circolano in rete anche la più vivace - è invece Bella, tre anni, nata a Madrid. Quella stessa Madrid dove la famiglia Morata ha scelto di vivere definitivamente.
Alice Campello, sorridente in campo durante le foto e molto discreta in sala stampa, soprattutto quando il marito si è commosso, non ha mai nascosto la volontà di tornare nella capitale spagnola, Alvaro ha scelto di mettere al primo posto, dopo anni molto molto difficili, la sua serenità. I problemi in campo, le crisi in famiglia (si sono lasciati due volte negli ultimi due anni) hanno lasciato il segno. Adesso è ora di ricominciare.
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