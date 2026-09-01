Messi dopo il ritiro dalla nazionale argentina, la lettera della moglie spiazza. Cosa ha scritto

L’ultima pagina di Lionel Messi con la maglia dell’Argentina non poteva lasciare indifferente Antonela Roccuzzo . Dopo l’annuncio dell’addio definitivo del capitano alla nazionale , la moglie della Pulce ha scelto i social per raccontare le emozioni di una storia vissuta sempre al suo fianco. Prima la condivisione del video pubblicato dallo stesso Messi per ripercorrere la sua avventura con l’Albiceleste, poi una lunga dedica che racchiude anni di vittorie, sconfitte, sofferenze e rivincite. "Che privilegio essere stata al tuo fianco in questo percorso e vederti realizzare tutti i tuoi sogni. Ti meritavi questa storia e molto di più. Ti amiamo infinitamente", ha scritto Antonela. Parole che arrivano al termine di un viaggio lunghissimo , iniziato quando Messi era ancora un bambino e culminato con l’immagine destinata a restare nella storia: quella del numero 10 con la Coppa del Mondo conquistata in Qatar.

Antonela Roccuzzo, il messaggio a Messi dopo l’addio all’Argentina

Antonela ha inizialmente rilanciato nelle sue storie il filmato scelto da Messi per salutare la nazionale. Un montaggio sulle note di Brindis di Soledad Pastorutti che attraversa tutte le tappe della carriera del fuoriclasse argentino: dall’infanzia ai primi passi con l’Albiceleste, fino alle grandi notti vissute con la maglia numero 10 e al trionfo mondiale. Nel video c’è spazio anche per la famiglia e per uno dei momenti più intimi del percorso, con un bacio tra Messi e Antonela. Una presenza, quella della moglie, che ha accompagnato il fuoriclasse argentino praticamente in ogni grande appuntamento internazionale, spesso insieme ai tre figli Thiago, Mateo e Ciro. Poi è arrivato il primo messaggio: "Che privilegio essere stata al tuo fianco in questo percorso e vederti realizzare tutti i tuoi sogni". Una dedica breve, seguita poco dopo da parole ancora più profonde.