MasterChef in lutto, morta Ilenia Bazzacco: aveva 54 anni

Ilenia Bazzacco è morta a 54 anni dopo una malattia affrontata per quasi tre anni. Il suo volto era diventato familiare al grande pubblico nel 2011, quando aveva partecipato alla prima edizione di MasterChef Italia , conquistando il terzo posto. Ma quella esperienza televisiva era stata soltanto l'inizio di un percorso che l'avrebbe portata a trasformare la passione per la cucina in una professione. Originaria di Asolo, in provincia di Treviso, Bazzacco lascia il marito Marco Montanino e i figli gemelli Riccardo e Andrea, nati nel 1998 . Negli anni era diventata un punto di riferimento nel mondo del food online grazie soprattutto a Timo e Vaniglia , il progetto attraverso il quale raccontava ricette, ingredienti e tradizioni del territorio veneto a una community di oltre 70mila follower.

Ilenia Bazzacco, da MasterChef al successo con Timo e Vaniglia

Quando nel 2011 era entrata nella cucina di MasterChef Italia, Ilenia Bazzacco si presentava soprattutto come una casalinga con una grande passione per i fornelli. Fino ad allora aveva cucinato principalmente per il marito e per i due figli, che all'epoca avevano appena 13 anni. Nel corso della competizione riuscì però a emergere tra gli aspiranti chef, arrivando fino al terzo posto nella prima edizione italiana del talent culinario. Dopo il programma, quella passione si era trasformata in un lavoro. Per sette anni aveva condotto 2 chiacchiere in cucina su 7 Gold insieme a Cristina Dori, affiancando alla televisione numerose attività professionali. Aveva lavorato come content creator, home economist, food stylist, personal chef e fotografa, collaborando con aziende del settore alimentare e dell'editoria e organizzando corsi di cucina in diverse città italiane. Il progetto al quale era rimasta maggiormente legata era però Timo e Vaniglia, il blog diventato negli anni anche un punto di riferimento sui social. Ricette, fotografie e video raccontavano non soltanto la cucina, ma anche il profondo rapporto di Bazzacco con il Veneto e con i suoi prodotti.