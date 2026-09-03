L'inquietante complotto per rapire Mbappé: 18 anni, 26 obiettivi e ordini dal carcere

Kylian Mbappé nel mirino di una presunta banda criminale che avrebbe progettato sequestri e rapine ai danni di personaggi famosi e facoltosi in Francia. Tra i potenziali obiettivi individuati dagli investigatori compare anche il nome dell'attaccante del Real Madrid e capitano della nazionale francese. Un piano che, fortunatamente, non è mai arrivato alla fase esecutiva, ma che emerge dall'inchiesta condotta dalle autorità francesi e riportata da Le Parisien. Al centro delle indagini c'è Clément L., diciottenne franco-svizzero conosciuto online con lo pseudonimo di “Lester Z”. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe coordinato una rete che aveva individuato almeno 26 potenziali vittime, scelte soprattutto per la loro disponibilità economica. Nell'elenco figuravano professionisti, imprenditori, commercianti, gioiellieri, un noto rapper e, appunto, Mbappé.

Mbappé tra i 26 obiettivi: il piano scoperto sui telefoni

Il nome del fuoriclasse francese sarebbe comparso nel materiale recuperato dagli investigatori su due telefoni cellulari riconducibili al presunto organizzatore. All'interno dei dispositivi sarebbero state conservate informazioni relative alle possibili vittime, compresi indirizzi e altri dati utili a pianificare le azioni. Mbappé sarebbe stato considerato un obiettivo particolarmente redditizio per la sua notorietà e il suo patrimonio. Il piano avrebbe previsto non soltanto rapine, ma anche possibili sequestri all'interno delle abitazioni delle vittime. Non risultano però aggressioni ai danni dell'attaccante del Real Madrid né elementi che indichino che il progetto sia mai stato concretamente messo in atto contro di lui. Ciò che gli investigatori avrebbero accertato è la presenza del suo nome nell'elenco dei potenziali bersagli della presunta organizzazione. L'inchiesta sarebbe partita dopo una serie di episodi criminali avvenuti in Francia. Tra questi, il caso di un orologiaio di Neuilly-sur-Seine, la cui abitazione era già finita nel mirino ad aprile. Successivamente due uomini armati avrebbero fatto irruzione nel suo negozio, portando via undici orologi di lusso per un valore complessivo di circa 150mila euro.