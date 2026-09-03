Crans-Montana, tutti in campo per Chiara Costanzo: a Milano arriva il Memorial

Il ricordo di Chiara Costanzo passa attraverso un campo da calcio, i ragazzi delle giovanili e quei sogni che la sua famiglia vuole continuare a far vivere. Domenica 6 settembre, al Centro Kennedy di Milano , si terrà il primo Memorial Chiara Costanzo , dedicato alla sedicenne morta nell'incendio di Crans-Montana . La manifestazione prenderà il via alle 10 e vedrà protagonisti giovani calciatori provenienti da alcune delle più importanti realtà del Nord Italia. Un appuntamento sportivo che vuole andare oltre il risultato sul campo e trasformare la memoria di Chiara in un'occasione concreta per sostenere il futuro di altri ragazzi.

Il Memorial per Chiara Costanzo e le squadre in campo a Milano

Al primo Memorial dedicato a Chiara parteciperanno le formazioni giovanili di Inter, Atalanta, Genoa, Como, Hellas Verona, Alcione Talent e Alcione Milano. Proprio quest'ultima società, considerata la terza realtà calcistica della città, ha organizzato l'iniziativa. Un legame particolare unisce la famiglia Costanzo all'Alcione: nell'Under 11 gioca infatti Luca, il fratello di Chiara. Anche per questo il calcio è stato scelto come punto d'incontro per una giornata nella quale saranno soprattutto i più giovani a portare avanti il ricordo della sedicenne. L'ingresso sarà a offerta libera e quanto raccolto verrà destinato alla Fondazione Chiara Costanzo, nata con un obiettivo preciso: offrire opportunità ai giovani e permettere loro di coltivare aspirazioni che, senza un sostegno adeguato, potrebbero essere più difficili da realizzare.

Le “borse di sogno” per aiutare i ragazzi tra i 14 e i 23 anni

Al centro del progetto della Fondazione ci sono le cosiddette “borse di sogno”, destinate ai ragazzi tra i 14 e i 23 anni. Non semplicemente un contributo economico, ma un percorso più ampio pensato per accompagnare giovani talenti nello studio, nello sport e nelle esperienze formative. L'obiettivo è quello di creare attorno ai ragazzi una rete fatta anche di relazioni, mentorship e opportunità, mettendo a disposizione strumenti che possano aiutarli a costruire il proprio futuro. È proprio questa la direzione scelta dalla famiglia Costanzo per mantenere vivo il nome di Chiara: non fermarsi al dolore, ma provare a trasformarlo in qualcosa capace di incidere sulla vita degli altri. Il Memorial diventa così una delle prime occasioni per rendere visibile e concreto il progetto. Anche l'Alcione Milano ha sottolineato il significato dell'iniziativa, ricordando come il calcio possa assumere un valore che supera quello strettamente sportivo quando riesce a unire, creare relazioni, favorire l'inclusione e offrire nuove possibilità anche lontano dal terreno di gioco.