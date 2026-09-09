Ecco come appare oggi il bambino che fumava 40 sigarette al giorno

Un bambino di appena due anni, ancora col pannolino, con una sigaretta tra le dita e una dipendenza che lo portava a fumarne fino a 40 al giorno . Nel 2010 le immagini di Ardi Rizal, originario dell'Indonesia , fecero il giro del mondo, trasformando il suo caso in una vicenda internazionale e sollevando interrogativi sulla facilità di accesso al tabacco da parte dei minori. Dietro quei video diventati virali c'era però una storia molto più complessa: una dipendenza iniziata quando era piccolissimo, le difficoltà della famiglia nel fermarla e un percorso di riabilitazione che avrebbe successivamente cambiato la sua vita.

Ardi Rizal, la storia del bambino che fumava 40 sigarette al giorno

La storia di Ardi è cominciata a Teluk Kemang, nel sud di Sumatra, dove viveva con la famiglia. Si è avvicinato alle sigarette ad appena un anno e mezzo, incuriosito dagli adulti che vedeva fumare intorno a lui. Pare che sia stato proprio suo padre a dargli la prima sigaretta. Da quel momento la situazione è degenerata rapidamente, fino a trasformarsi in una vera dipendenza. Secondo quanto raccontato all'epoca, Ardi è arrivato a consumare circa 40 sigarette ogni giorno. Quando nel 2010 un video che lo mostrava fumare è diventato virale, il caso ha assunto dimensioni internazionali. Le immagini di quel bambino con la sigaretta in bocca hanno provocato ovviamente indignazione e hanno portato l'attenzione anche sul problema del tabagismo in Indonesia. La vicenda è arrivata fino alle autorità del Paese, con l'intervento del Ministero per l'Empowerment femminile e la Protezione dell'infanzia. Nel frattempo la madre, Diana, è finita al centro delle critiche, accusata di non essere riuscita a impedire al figlio di fumare.

Le crisi senza sigarette e l'intervento dello psicologo

I genitori hanno dunque provato a togliere le sigarette ad Ardi, ma il bambino reagiva con forti crisi di astinenza. Quando gli veniva impedito di fumare, diventava estremamente agitato e arrivava, secondo i racconti dell'epoca, a sbattere la testa durante le crisi. La famiglia ha quindi deciso di affidarsi a dei professionisti per affrontare la dipendenza senza mettere ulteriormente in difficoltà il piccolo. Nel percorso è intervenuto anche lo psicologo infantile Seto Mulyadi, che ha aiutato Ardi ad abbandonare progressivamente il tabacco. Alla fine è riuscito a smettere, ma superare la dipendenza dalle sigarette ha portato con sé un'altra difficoltà. L'ansia provocata dall'assenza della nicotina ha cominciato ad essere compensata attraverso il cibo. Il problema del fumo è stato così sostituito da un rapporto complicato con l'alimentazione.