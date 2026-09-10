Biglietti EUROLEGA - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: dove acquistarli e informazioni

Una delle sfide più attese del basket italiano arriva sul palcoscenico europeo. EUROLEGA: Olimpia Milano vs Virtus Bologna mette di fronte due protagoniste della pallacanestro italiana in un confronto che promette intensità e spettacolo. Per chi vuole essere sugli spalti dell’Unipol Forum, la vendita dei biglietti Olimpia Milano-Virtus Bologna è disponibile online tramite il nostro circuito Corriere dello Sport-Ticket. Scopri i biglietti disponibili .

Olimpia Milano-Virtus Bologna: data, orario e luogo della partita

L’appuntamento è per martedì 29 settembre 2026 alle 21:30 all’Unipol Forum, con Olimpia Milano e Virtus Bologna. Una sfida tutta italiana nella massima competizione europea per club. Per chi vuole assistere alla partita dal vivo, il consiglio è di organizzare per tempo la propria presenza all’Unipol Forum e verificare le informazioni relative ai biglietti attraverso il nostro canale di vendita dedicato.

Biglietti EUROLEGA: disponibilità

I biglietti per Olimpia Milano-Virtus Bologna del 29 settembre 2026 sono acquistabili online. Grazie a Corriere dello Sport-Ticket è possibile procedere qui all’acquisto e consultare le informazioni aggiornate riguardo prezzi e disponibilità. Data la portata dell’evento è consigliabile verificare direttamente qui le condizioni aggiornate prima di completare l’ordine.

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