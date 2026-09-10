Le 5 inquietanti profezie per il 2027 del Nostradamus cinese

Cinque scenari, tutti collegati tra loro, che potrebbero cambiare profondamente gli equilibri internazionali nel 2027. Jiang Xueqin, educatore e commentatore sino-canadese diventato popolare sui social per le sue analisi geopolitiche, ha diffuso una serie di previsioni sul prossimo futuro, attirando rapidamente l'attenzione del web. Anche se è stato soprannominato da alcuni utenti come il Nostradamus cinese, Jiang non si presenta come un veggente. Le sue ipotesi vengono formulate attraverso l'analisi della storia, della geopolitica e della teoria dei giochi. A contribuire alla sua crescente notorietà sono stati anche alcuni vecchi video tornati a circolare online, nei quali aveva delineato scenari come il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e un confronto tra Stati Uniti e Iran. Per il 2027 Jiang immagina una sorta di effetto domino composto da cinque passaggi, con un'escalation delle tensioni in Medio Oriente come possibile punto di partenza. È importante precisare che si tratta di scenari elaborati dal commentatore e non di eventi certi o di previsioni condivise necessariamente dagli analisti internazionali.