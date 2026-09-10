Lavezzi oggi, la confessione che commuove: "Per mio figlio ho deciso di curarmi"

Ezequiel Lavezzi torna a parlare del periodo più difficile della sua vita . L'ex attaccante del Napoli ha raccontato il percorso di cura intrapreso per affrontare i suoi problemi di salute mentale, spiegando che a spingerlo a chiedere aiuto è stato soprattutto il pensiero del figlio. "Mi sono curato per lui. Non potevo continuare così", ha confessato il Pocho durante un'intervista, nella quale ha parlato anche del suo legame con il club azzurro. Lavezzi, oggi 41 anni , sta ancora seguendo un percorso terapeutico dopo il ricovero legato, ufficialmente, a crisi di ipomania.

Lavezzi e il ricovero: "L'ho fatto per mio figlio"

È proprio parlando del figlio che Lavezzi ha spiegato cosa lo abbia convinto a cambiare vita. "Mi sono detto che non posso rovinare la vita a mio figlio", ha raccontato l'argentino, ripercorrendo i momenti più complicati che hanno preceduto il ricovero. "Ho dovuto attraversare molti momenti, oggi continuo con un trattamento, ma sono passato attraverso periodi complessi. Mi hanno convinto e mi hanno ricoverato", ha aggiunto. Una decisione arrivata dopo aver preso consapevolezza della necessità di affrontare le proprie difficoltà. "Ho capito come ho sbagliato nel corso della vita e mi sono detto che non voglio questo", ha sottolineato il Pocho. Parole con cui l'ex giocatore ha raccontato senza nascondersi una fase particolarmente delicata della sua vita lontano dal campo.

Il percorso di cura e il tremore durante l'intervista

Lavezzi ha precisato di essere ancora in cura e di proseguire il trattamento, dopo aver attraversato periodi che lui stesso ha definito "complessi". Un percorso che continua e che l'ex calciatore ha deciso ora di raccontare pubblicamente. Nel corso dell'intervista, secondo quanto riportato dai media di Buenos Aires, il Pocho avrebbe inoltre iniziato a tremare vistosamente. Un episodio che non è passato inosservato e sul quale sono immediatamente circolate diverse interpretazioni. La spiegazione riportata dalla stampa argentina riconduce però il tremore ai possibili effetti di un farmaco assunto nell'ambito del trattamento.