Nasce Corriere dello Sport-Ticket, la nuova piattaforma per acquistare biglietti di sport, concerti e grandi eventi

La passione per lo sport non si ferma al racconto di una partita, di una gara, di una competizione. Ci sono momenti che meritano di essere vissuti dal vivo… Una sfida attesa da mesi, un torneo, un grande appuntamento internazionale o il concerto del tuo artista preferito. Corriere dello Sport-Ticket nasce per avvicinare il pubblico a queste esperienze, offrendo uno spazio dedicato alla ricerca e all’acquisto online dei biglietti per sport, musica e spettacolo.

Dallo stadio al palco

Lo sport è al centro della proposta, con un’offerta che attraversa discipline e competizioni diverse. Calcio, basket, volley, tennis, motori e molto altro: tante occasioni per vedere da vicino squadre, campioni e protagonisti delle sfide più attese. Dal basket, con le principali competizioni italiane ed europee, al volley, tra campionati, coppe e tornei internazionali, fino al tennis, con i grandi tornei e le tappe del circuito mondiale.

Ma l’offerta non si esaurisce con lo sport. Corriere dello Sport-Ticket apre le porte anche alla musica e all’intrattenimento, con concerti, spettacoli, mostre d’arte, spettacoli teatrali e tanti altri grandi eventi che portano il pubblico al centro dell’esperienza. Perché le passioni cambiano forma, ma il modo migliore per viverle resta esserci.

Semplice da scoprire, facile da vivere

Dietro ogni biglietto c'è una storia che deve ancora cominciare. L'attesa prima di entrare, l'atmosfera sugli spalti, le luci che si spengono, il pubblico che si accende: tutto prende vita nel momento in cui sei lì. Ed è proprio dalla voglia di vivere queste emozioni in prima persona che nasce Corriere dello Sport-Ticket, uno spazio dedicato a chi vuole scoprire gli appuntamenti più attesi, trasformando l'attesa in qualcosa di reale.Perché alcune emozioni non si raccontano soltanto: si vivono.

Scopri i prossimi eventi e acquista i biglietti su Corriere dello Sport-Ticket