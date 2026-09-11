Donnarumma, processo per la rapina: botte e minacce alla moglie incinta. I dettagli da brividi

Emergono nuovi, drammatici, dettagli sulla rapina subita da Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante nella loro abitazione di Parigi nell'estate del 2023. Con l'inizio del processo nella capitale francese, i documenti depositati in tribunale hanno ricostruito quei minuti di terrore vissuti dall'allora portiere del Psg e dalla compagna, oggi sua moglie . I due furono sorpresi nel sonno, picchiati, legati e minacciati con un coltello. Alessia era incinta e lo disse agli aggressori nel tentativo di fermarli . Non servì: "Mi hanno tirato i capelli e uno di loro mi ha colpito sulle cosce. Ho detto che ero incinta, ma hanno continuato", ha raccontato agli inquirenti.

Donnarumma colpito con un tirapugni: "Volevano gli orologi"

Secondo quanto riportato dal Daily Mail sulla base dei documenti giudiziari, Donnarumma sarebbe stato svegliato da uno dei rapinatori, che gli avrebbe fatto cenno di rimanere in silenzio. Subito dopo, il portiere sarebbe stato colpito al volto con un tirapugni e minacciato con un coltello. La richiesta degli aggressori sarebbe stata ben precisa: soldi e, soprattutto, orologi di valore. "Gli orologi, gli orologi", avrebbe ripetuto uno di loro. Donnarumma indicò quindi ciò che aveva sul tavolo da toeletta, consegnando anche un Audemars Piguet. Ma il gruppo non si accontentò e rivolse l'attenzione ad Alessia Elefante. La donna consegnò un Cartier, alcuni gioielli e circa duemila euro in contanti. I rapinatori avrebbero però preteso anche la combinazione della cassaforte. Alessia spiegò di non conoscerla e precisò che, in ogni caso, all'interno non c'era nulla. Una risposta che avrebbe ulteriormente scatenato la violenza degli aggressori. "Si sono arrabbiati perché pensavano che stessi mentendo. Mi hanno tirato i capelli e uno di loro mi ha colpito sulle cosce. Ho detto loro che ero incinta, ma hanno continuato", è la testimonianza della moglie del portiere. Alla fine Donnarumma fornì la combinazione, confermando quanto riferito dalla compagna: la cassaforte era vuota.

La fuga con il bottino e l'inchiesta sulla banda

Prima di lasciare l'abitazione, gli aggressori hanno portato via denaro, gioielli, orologi, borse di lusso e le chiavi di una Mercedes e di una Lamborghini. All'epoca si è parlato di un bottino complessivo superiore al mezzo milione di euro. Le indagini hanno successivamente ricostruito anche le modalità dell'irruzione. Stando agli investigatori francesi, i rapinatori avrebbero utilizzato una scala per raggiungere il tetto dell'edificio, per poi calarsi verso il balcone e penetrare nell'appartamento attraverso le finestre. Due componenti del gruppo, minorenni al momento dei fatti, sono già stati condannati rispettivamente a tre e quattro anni di carcere da un tribunale minorile. Un altro imputato ha ammesso il proprio coinvolgimento, senza però essere accusato di aver esercitato direttamente violenza sulla coppia. Un quarto sospettato, che aveva a sua volta ammesso di aver partecipato sostenendo però di essere stato costretto dai complici, si è suicidato nel 2024. Al centro del processo ci sono anche altre due persone, accusate di aver pianificato e ordinato la rapina mentre si trovavano già in carcere. Entrambe respingono però le accuse.