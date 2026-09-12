Grande successo per il Fight Village a Ravenna: tremila persone in piazza tra sport e inclusione

RAVENNA – Oltre 3.000 presenze stimate nell'arco del pomeriggio per la prima edizione di Fight Village 2026 , che venerdì 11 settembre ha trasformato Piazza Kennedy in un grande villaggio dedicato alle arti marziali. Una stima confermata dai flussi agli accessi, con 1.350 passaggi registrati in soli due dei quattro varchi , e dall'immagine di una Piazza Kennedy gremita, con i locali circostanti pieni e soddisfatti dell'affluenza. Dalle 16 alle 21 sui tatami si sono alternate Karate, Judo, Lotta, Brazilian Jiu Jitsu, Grappling, Aikido, Arti Marziali Miste Amatoriali e Difesa Personale , coinvolgendo atleti di diverse età e offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino discipline differenti. Particolarmente significativo lo spazio dedicato all'inclusione con Parakarate e Judo adattato, testimonianza concreta di uno sport capace di abbattere barriere e creare partecipazione.

Una piazza che ha partecipato

Fight Village non è stato soltanto sport. Per cinque ore Piazza Kennedy è diventata un luogo di incontro tra atleti, famiglie, cittadini, istituzioni e attività del centro storico. Numerose, durante e dopo la manifestazione, le parole di apprezzamento arrivate spontaneamente da cittadini, famiglie e persone che si sono avvicinate al Village, confermando la capacità dell'evento di coinvolgere anche chi non appartiene abitualmente al mondo delle arti marziali. Anche la convivialità ha avuto un ruolo importante: gelato per i più piccoli, il “terzo tempo” con pizza e bevanda per gli atleti agonisti e, al termine delle attività, un momento dedicato allo staff impegnato sul campo, a chiusura di una giornata intensa anche sotto il profilo umano ed emozionale.

Sport, istituzioni e impegno sociale

Alle 18.45 le attività sui tatami si sono fermate per il momento istituzionale, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni civili e sportive, delle Forze dell'Ordine, delle associazioni e delle realtà del territorio. Accanto allo sport, Fight Village ha voluto infatti trasmettere un forte messaggio sociale. La Polizia di Stato è stata presente con la campagna “Questo non è amore”, dedicata alla prevenzione della violenza di genere, mentre AVIS Comunale Ravenna ha portato in piazza il valore della solidarietà e della cultura della donazione. Dietro la manifestazione una grande macchina organizzativa composta da tecnici, società sportive, volontari, steward, segreterie, personale sanitario e collaboratori, sostenuta dalle aziende e dai professionisti che hanno scelto di credere nel progetto.

Durante: "Volevamo portare le arti marziali in mezzo alla città"

Fight Village nasce da un'idea del Maestro Vito Durante, Delegato Provinciale FIJLKAM Ravenna e Direttore Tecnico del Fight Club Ravenna. «Non volevamo realizzare una semplice esibizione. L'obiettivo era portare le arti marziali fuori dalle palestre e mostrare ciò che rappresentano realmente: educazione, disciplina, rispetto, inclusione e controllo. Vedere Piazza Kennedy così partecipata, i bambini sui tatami, le famiglie, i cittadini fermarsi e ricevere tante parole di apprezzamento è stata la risposta più bella.» «Questa prima edizione era una scommessa. Dietro cinque ore di manifestazione ci sono mesi di lavoro e tantissime persone. Ringrazio le istituzioni, le Forze dell'Ordine, le società sportive, i tecnici, i volontari, i partner e le aziende che hanno creduto nel progetto. Ma soprattutto gli atleti, i bambini e le famiglie che hanno dato vita al Village. A fine serata eravamo stanchi, ma profondamente soddisfatti ed emozionati per quello che insieme eravamo riusciti a creare.»

Il messaggio scelto per accompagnare Fight Village ne racchiude lo spirito: “La vera forza non è colpire, ma sapersi controllare.”

Una frase che per un pomeriggio ha preso forma nel cuore di Ravenna, riunendo discipline differenti, sport agonistico e inclusivo, istituzioni, associazioni e cittadini.

La prima edizione si chiude così con centinaia di atleti, oltre 3.000 presenze stimate e Piazza Kennedy protagonista di una grande giornata di sport e comunità.

Una scommessa diventata realtà, che dopo la risposta della città guarda già al futuro.

Le arti marziali si sono incontrate. E Ravenna ha risposto presente.