Cindy Crawford, il dramma del figlio Presley morto a 27 anni: il dolore nascosto dietro i riflettori

Un cognome che nel mondo della moda non aveva bisogno di presentazioni e un volto cresciuto sotto i riflettori. Presley Gerber, figlio maggiore di Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber, è morto a soli 27 anni. Il giovane modello, fratello maggiore di Kaia Gerber, è deceduto domenica 20 settembre in un centro di riabilitazione di Los Angeles. La notizia è stata confermata da un rappresentante della famiglia, mentre anche i registri dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles hanno riportato il decesso. Le cause della morte, al momento, non sono state rese note e l'autopsia non sarebbe ancora stata completata. "La famiglia chiede privacy durante questo momento così difficile e doloroso", si legge nel breve messaggio diffuso dopo la notizia. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle circostanze del decesso. Una tragedia che colpisce una delle famiglie simbolo del fashion system americano e che arriva dopo anni complessi per Presley, che aveva scelto di raccontare pubblicamente le proprie difficoltà.