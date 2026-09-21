Cindy Crawford, il dramma del figlio Presley morto a 27 anni: il dolore nascosto dietro i riflettori
Un cognome che nel mondo della moda non aveva bisogno di presentazioni e un volto cresciuto sotto i riflettori. Presley Gerber, figlio maggiore di Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber, è morto a soli 27 anni. Il giovane modello, fratello maggiore di Kaia Gerber, è deceduto domenica 20 settembre in un centro di riabilitazione di Los Angeles. La notizia è stata confermata da un rappresentante della famiglia, mentre anche i registri dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles hanno riportato il decesso. Le cause della morte, al momento, non sono state rese note e l'autopsia non sarebbe ancora stata completata. "La famiglia chiede privacy durante questo momento così difficile e doloroso", si legge nel breve messaggio diffuso dopo la notizia. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle circostanze del decesso. Una tragedia che colpisce una delle famiglie simbolo del fashion system americano e che arriva dopo anni complessi per Presley, che aveva scelto di raccontare pubblicamente le proprie difficoltà.
Chi era Presley Gerber, il figlio morto di Cindy Crawford
Nato in California nel 1999, Presley Walker Gerber era il primogenito di Cindy Crawford e Rande Gerber. Con una madre diventata una delle top model più celebri degli anni Novanta, il suo ingresso nella moda era arrivato quasi naturalmente. Ancora adolescente aveva iniziato a lavorare come modello, firmando con IMG Models e costruendo negli anni un curriculum con alcuni dei nomi più importanti del settore. Tra le collaborazioni più note figuravano Calvin Klein, Moschino e Dolce & Gabbana. Una carriera che per diverso tempo si era sviluppata parallelamente a quella della sorella minore Kaia Gerber, diventata poi uno dei volti più riconoscibili della sua generazione. Ma dietro l'immagine patinata e un cognome inevitabilmente legato alle passerelle c'era anche una storia personale più tormentata. Negli ultimi anni Presley aveva progressivamente spostato l'attenzione dalla moda al racconto del proprio percorso, parlando apertamente di salute mentale, depressione, dipendenze e recupero. Nel 2019 era stato inoltre arrestato per una vicenda legata alla guida sotto l'effetto dell'alcol e successivamente condannato alla libertà vigilata, a un programma per conducenti in stato di ebbrezza e a lavori socialmente utili.
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