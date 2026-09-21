Charlene di Monaco copia Kate Middleton, l'abito nero da 3mila euro lascia senza fiato

Una serata nel segno dell'eleganza e dell'impegno, con Charlene di Monaco protagonista assoluta. Al fianco del principe Alberto , la principessa ex nuotatrice ha partecipato al gala organizzato per celebrare il 20° anniversario della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, trasformando il suo arrivo alla Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo in uno dei momenti più fotografati dell'evento. A conquistare l'attenzione è stato soprattutto il suo abito nero , un modello lungo e tempestato di cristalli dal valore di quasi 3mila euro. Un'apparizione studiata nei dettagli, ma senza eccessi. Charlene ha puntato su una delle tonalità più classiche della moda, lasciando che fossero le lavorazioni gioiello del vestito a illuminare la silhouette.

Charlene di Monaco, l'abito da quasi 3mila euro firmato Jenny Packham

Per uno degli appuntamenti più glamour del Principato, Charlene di Monaco ha scelto il Livia Crystal Fringe Capelet Column Gown di Jenny Packham, un abito nero lungo fino ai piedi dal prezzo vicino ai 3mila euro. La linea essenziale e slanciata del vestito era impreziosita nella parte superiore da una lavorazione decisamente più scenografica. Una sorta di mantellina semitrasparente ricopriva infatti spalle e décolleté, illuminata da applicazioni di cristalli e lunghe frange gioiello che accompagnavano i movimenti della principessa. Un contrasto tra il minimalismo della gonna e la ricchezza della parte superiore che ha trasformato il total black in un vero look da sera. Charlene ha evitato di appesantire ulteriormente l'insieme. Tra gli accessori, una piccola pochette nera, décolleté a punta e orecchini pendenti di diamanti. Raffinato anche il beauty look: capelli biondi raccolti, una ciocca a incorniciare il viso, occhi sottolineati da uno smokey eye delicato e labbra lasciate in una naturale tonalità rosata.

Charlene di Monaco si ispira a Kate Middleton

La scelta di Jenny Packham non rappresenta una novità nel guardaroba di Charlene. Nell'ultimo anno la principessa aveva già indossato creazioni della stilista britannica in diverse occasioni importanti, tra cui il Gala dell'E-Prix di Monaco e il Festival della Televisione di Monte-Carlo. Una predilezione che Charlene condivide con un'altra protagonista dello stile reale: Kate Middleton. La principessa del Galles si affida da anni a Jenny Packham per alcuni dei suoi appuntamenti più glamour e per le grandi serate di gala. Ma il fascino della maison ha conquistato anche altre teste coronate europee: la principessa Madeleine e la principessa Victoria di Svezia hanno più volte scelto le sue creazioni, facendo dello stilista uno dei nomi più amati nei guardaroba reali.