Domenica 27 settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for AIL

Camminata solidale non competitiva promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma  che unisce l’Italia a sostegno dei pazienti ematologici e delle loro famiglie
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

5 min

Pubblicato il 21.09.2026, 15:28 (Aggiornato il 21.09.2026, 16:31)

Domenica 27 settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva organizzata da AIL per raccogliere fondi per sostenere la Ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Fitwalking for AIL, giunta alla 10° edizione e nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica, continua a crescere in tutta Italia tornando protagonista in ben 40 città, da nord a sud, nell’ultimo fine settimana di settembre.

Di seguito l’elenco delle 40 città nelle quali sarà possibile partecipare alla Fitwalking for AIL del 27 settembre:
Alessandria
Ascoli Piceno
Benevento
Caltanissetta
Campobasso (20/09)
Candelo (BI)
Ceglie Messapica (BR) (04/10)
Cosenza
Frosinone
Genova
Grignano Polesine (RO)
Grosseto
Grottaglie (TA)
Imperia
L’Aquila
Latina
Livorno
Messina
Napoli
Novara
Padova
Palermo
Parma (26/09)
Pesaro
Polla (SA) (26/09)
Portocannone (CB)
Ragusa
Reggio Calabria (04/10)
Roma
Salerno (04/10)
Savona
Siena
Siracusa
Teramo
Terranuova Bracciolini (AR)
Torino
Trani (BAT)
Trapani
Trieste
Turriaco (GO) (26/09)

LA CONFERENZA STAMPA
Giovedì 24 settembre a Roma alle ore 11,30, presso il Circolo del Tennis (viale dei Gladiatori, 31) si terrà un momento istituzionale di grande rilievo: la Conferenza stampa nazionale per presentare questo importante appuntamento associativo che continua a crescere di anno in anno, alla presenza di rappresentanti AIL, importanti ematologi e istituzioni. Anche quest’anno la Fitwalking for AIL rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e Salute. Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, infatti, un approccio integrato che comprende l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale. Per tutta la giornata, sarà possibile testimoniare la solidarietà ai pazienti ematologici postando sui canali social di AIL una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi. Ogni partecipante iscritto riceverà un kit da utilizzare durante la camminata solidale. La quota di partecipazione alla Fitwalking for AIL è di 10 euro.

La Fitwalking for AIL, che vede il patrocinio di Aeronautica Militare, Stato Maggiore della Marina, CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Sport e Salute, Atletica Italiana – Federazione Italiana di Atletica Leggera, CIP – Comitato Italiano Paralimpico, AIA – Associazione Italiana Arbitri, AICS – Associazione Italiana Cultura Sport, CSI – Centro Sportivo Italiano e FIASP – Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti, è un’importante iniziativa per raccontare i risultati  raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva e incoraggiarli quindi alla pratica dello sport. L’iniziativa di sensibilizzazione, nata nel 2017, continua a essere una speciale occasione per i pazienti e gli ex pazienti per trascorrere una giornata all’aria aperta, facendo movimento e attività fisica. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere sempre nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più curabili. 

Da oltre 55 anni AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, con le sue 83 sezioni provinciali e gli oltre 18.000 volontari in tutta Italia, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. Il Fitwalking è una forma di praticare il cammino alla portata di tutti. Il termine inglese significa letteralmente “camminare per la forma fisica”; è il denominatore comune per tutte le attività motorio-sportive, per il tempo libero e per il relax, per il divertimento, per il fitness, per la salute e per il benessere. Avvicinarsi alla tecnica del fitwalking significa rendere il modo di camminare sufficientemente efficace da potersi muovere a una elevata velocità mantenendo una gestualità naturale.

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS