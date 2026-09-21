Domenica 27 settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for AIL
Domenica 27 settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva organizzata da AIL per raccogliere fondi per sostenere la Ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Fitwalking for AIL, giunta alla 10° edizione e nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica, continua a crescere in tutta Italia tornando protagonista in ben 40 città, da nord a sud, nell’ultimo fine settimana di settembre.
Di seguito l’elenco delle 40 città nelle quali sarà possibile partecipare alla Fitwalking for AIL del 27 settembre:
Alessandria
Ascoli Piceno
Benevento
Caltanissetta
Campobasso (20/09)
Candelo (BI)
Ceglie Messapica (BR) (04/10)
Cosenza
Frosinone
Genova
Grignano Polesine (RO)
Grosseto
Grottaglie (TA)
Imperia
L’Aquila
Latina
Livorno
Messina
Napoli
Novara
Padova
Palermo
Parma (26/09)
Pesaro
Polla (SA) (26/09)
Portocannone (CB)
Ragusa
Reggio Calabria (04/10)
Roma
Salerno (04/10)
Savona
Siena
Siracusa
Teramo
Terranuova Bracciolini (AR)
Torino
Trani (BAT)
Trapani
Trieste
Turriaco (GO) (26/09)
LA CONFERENZA STAMPA
Giovedì 24 settembre a Roma alle ore 11,30, presso il Circolo del Tennis (viale dei Gladiatori, 31) si terrà un momento istituzionale di grande rilievo: la Conferenza stampa nazionale per presentare questo importante appuntamento associativo che continua a crescere di anno in anno, alla presenza di rappresentanti AIL, importanti ematologi e istituzioni. Anche quest’anno la Fitwalking for AIL rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e Salute. Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, infatti, un approccio integrato che comprende l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale. Per tutta la giornata, sarà possibile testimoniare la solidarietà ai pazienti ematologici postando sui canali social di AIL una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi. Ogni partecipante iscritto riceverà un kit da utilizzare durante la camminata solidale. La quota di partecipazione alla Fitwalking for AIL è di 10 euro.
La Fitwalking for AIL, che vede il patrocinio di Aeronautica Militare, Stato Maggiore della Marina, CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Sport e Salute, Atletica Italiana – Federazione Italiana di Atletica Leggera, CIP – Comitato Italiano Paralimpico, AIA – Associazione Italiana Arbitri, AICS – Associazione Italiana Cultura Sport, CSI – Centro Sportivo Italiano e FIASP – Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti, è un’importante iniziativa per raccontare i risultati raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva e incoraggiarli quindi alla pratica dello sport. L’iniziativa di sensibilizzazione, nata nel 2017, continua a essere una speciale occasione per i pazienti e gli ex pazienti per trascorrere una giornata all’aria aperta, facendo movimento e attività fisica. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere sempre nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più curabili.
Da oltre 55 anni AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, con le sue 83 sezioni provinciali e gli oltre 18.000 volontari in tutta Italia, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. Il Fitwalking è una forma di praticare il cammino alla portata di tutti. Il termine inglese significa letteralmente “camminare per la forma fisica”; è il denominatore comune per tutte le attività motorio-sportive, per il tempo libero e per il relax, per il divertimento, per il fitness, per la salute e per il benessere. Avvicinarsi alla tecnica del fitwalking significa rendere il modo di camminare sufficientemente efficace da potersi muovere a una elevata velocità mantenendo una gestualità naturale.
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