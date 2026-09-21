Domenica 27 settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for AIL

Di seguito l’elenco delle 40 città nelle quali sarà possibile partecipare alla Fitwalking for AIL del 27 settembre:

Alessandria

Ascoli Piceno

Benevento

Caltanissetta

Campobasso (20/09)

Candelo (BI)

Ceglie Messapica (BR) (04/10)

Cosenza

Frosinone

Genova

Grignano Polesine (RO)

Grosseto

Grottaglie (TA)

Imperia

L’Aquila

Latina

Livorno

Messina

Napoli

Novara

Padova

Palermo

Parma (26/09)

Pesaro

Polla (SA) (26/09)

Portocannone (CB)

Ragusa

Reggio Calabria (04/10)

Roma

Salerno (04/10)

Savona

Siena

Siracusa

Teramo

Terranuova Bracciolini (AR)

Torino

Trani (BAT)

Trapani

Trieste

Turriaco (GO) (26/09)

LA CONFERENZA STAMPA

Giovedì 24 settembre a Roma alle ore 11,30, presso il Circolo del Tennis (viale dei Gladiatori, 31) si terrà un momento istituzionale di grande rilievo: la Conferenza stampa nazionale per presentare questo importante appuntamento associativo che continua a crescere di anno in anno, alla presenza di rappresentanti AIL, importanti ematologi e istituzioni. Anche quest’anno la Fitwalking for AIL rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e Salute. Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, infatti, un approccio integrato che comprende l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale. Per tutta la giornata, sarà possibile testimoniare la solidarietà ai pazienti ematologici postando sui canali social di AIL una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi. Ogni partecipante iscritto riceverà un kit da utilizzare durante la camminata solidale. La quota di partecipazione alla Fitwalking for AIL è di 10 euro.

La Fitwalking for AIL, che vede il patrocinio di Aeronautica Militare, Stato Maggiore della Marina, CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Sport e Salute, Atletica Italiana – Federazione Italiana di Atletica Leggera, CIP – Comitato Italiano Paralimpico, AIA – Associazione Italiana Arbitri, AICS – Associazione Italiana Cultura Sport, CSI – Centro Sportivo Italiano e FIASP – Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti, è un’importante iniziativa per raccontare i risultati raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva e incoraggiarli quindi alla pratica dello sport. L’iniziativa di sensibilizzazione, nata nel 2017, continua a essere una speciale occasione per i pazienti e gli ex pazienti per trascorrere una giornata all’aria aperta, facendo movimento e attività fisica. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere sempre nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più curabili.

Da oltre 55 anni AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, con le sue 83 sezioni provinciali e gli oltre 18.000 volontari in tutta Italia, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. Il Fitwalking è una forma di praticare il cammino alla portata di tutti. Il termine inglese significa letteralmente “camminare per la forma fisica”; è il denominatore comune per tutte le attività motorio-sportive, per il tempo libero e per il relax, per il divertimento, per il fitness, per la salute e per il benessere. Avvicinarsi alla tecnica del fitwalking significa rendere il modo di camminare sufficientemente efficace da potersi muovere a una elevata velocità mantenendo una gestualità naturale.