Il Paese che paga i cittadini per leggere: bastano 15 minuti al giorno

C’è un Paese che ha deciso di trasformare la lettura in una piccola sfida quotidiana, accompagnandola persino con una ricompensa economica. Singapore vuole convincere i suoi cittadini a tornare ai libri e per farlo ha scelto una formula decisamente insolita: premiare chi dedica almeno 15 minuti della propria giornata alla lettura . L’iniziativa rientra in una campagna nazionale della durata di cinque anni, pensata per riportare libri e lettura al centro della quotidianità in un periodo storico dominato da smartphone, social network e contenuti sempre più brevi. L’obiettivo, però, non è distribuire denaro, quanto utilizzare una piccola gratificazione per spingere le persone a recuperare un’abitudine che rischia di perdersi.

Singapore paga chi legge almeno 15 minuti al giorno

Il funzionamento è semplice. I cittadini possono registrare le proprie sessioni di lettura attraverso una piattaforma predisposta dalle autorità e accumulare monete virtuali. Perché la sessione venga considerata valida deve durare almeno 15 minuti e ne può essere registrata soltanto una al giorno. Le ricompense economiche sono volutamente contenute: servono 1.000 monete virtuali per ottenere un dollaro di Singapore, equivalente a circa 70 centesimi di euro. Una cifra simbolica, dunque, che non punta certo a trasformare la lettura in una fonte di guadagno. L’idea è piuttosto quella di offrire un incentivo capace di spingere le persone ad aprire nuovamente un libro, nella speranza che quei primi 15 minuti possano trasformarsi progressivamente in un’abitudine spontanea. Il programma si trova ancora in una fase pilota, prevista fino alla fine dell’anno, e potrà essere modificato sulla base delle reazioni e dei suggerimenti dei partecipanti.

La sfida contro smartphone e contenuti sempre più brevi

Dietro la campagna c’è anche una riflessione sulle conseguenze di una quotidianità trascorsa tra notifiche, video brevi e aggiornamenti continui. La difficoltà nel mantenere a lungo la concentrazione è diventata infatti uno dei temi più discussi nell’era digitale. La lettura prolungata propone un meccanismo completamente diverso: richiede tempo, attenzione e la capacità di seguire un pensiero senza passare continuamente da uno stimolo all’altro. Secondo i promotori del progetto, leggere con maggiore continuità può contribuire a esercitare l’attenzione, il pensiero critico e l’immaginazione. "Vogliamo una nazione di lettori curiosi, riflessivi e perspicaci", ha spiegato Melissa Tam, direttrice del National Library Board di Singapore. Nonostante il Paese registri già buoni risultati nelle valutazioni internazionali sulla comprensione della lettura, il problema riguarda soprattutto il rapporto con i libri al di fuori dello studio. L’adolescenza viene considerata una delle fasi più delicate: esami e impegni scolastici possono infatti portare i ragazzi ad associare i libri esclusivamente ai compiti, riducendo progressivamente il piacere di leggere nel tempo libero.