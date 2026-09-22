Cindy Crawford devastata, cosa è emerso sulla morte del figlio Presley Gerber

Emergono nuovi dettagli sulla morte improvvisa di Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber . Il ragazzo è scomparso a soli 27 anni il 20 settembre. Mentre la famiglia cerca di affrontare una perdita devastante, le autorità stanno ancora lavorando per stabilire con certezza cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita del giovane modello. L’ipotesi al centro delle indagini è quella di una possibile overdose, seguita da un arresto cardiaco. Una ricostruzione che, al momento, non rappresenta però la causa ufficiale del decesso: l’autopsia è stata completata, ma saranno necessari ulteriori accertamenti prima di arrivare a una conclusione definitiva.

Come è morto Presley Gerber, il figlio di Cindy Crawford

Secondo quanto ricostruito da TMZ e People, la mattina del 20 settembre sarebbe partita una chiamata d’emergenza per un arresto cardiaco nella struttura di riabilitazione di Santa Monica dove si trovava Presley. Un’altra comunicazione ai soccorritori avrebbe fatto riferimento a una possibile overdose. Il personale intervenuto sul posto ha tentato di soccorrere il 27enne, ma il decesso è stato dichiarato alle 9.45. La polizia di Santa Monica sta indagando sul caso come sospetta overdose e, secondo quanto riferito finora, non sarebbero emersi elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone. Il Los Angeles County Medical Examiner ha già completato l’autopsia, ma la causa della morte è stata indicata come deferred: serviranno dunque ulteriori analisi prima di stabilire ufficialmente cosa abbia provocato il decesso. L’esito definitivo potrebbe richiedere mesi. Presley aveva parlato pubblicamente delle proprie difficoltà legate alla salute mentale e alle dipendenze. Negli ultimi anni aveva raccontato anche alcuni dei percorsi intrapresi nel tentativo di stare meglio, condividendo sui social aspetti particolarmente delicati della propria esperienza.

Come sta Cindy Crawford dopo la morte del figlio

Dietro gli aggiornamenti sulle indagini c’è il dolore di una famiglia che ha chiesto pubblicamente di poter vivere il lutto lontano dai riflettori. Un rappresentante di Cindy Crawford, Rande Gerber e Kaia Gerber ha confermato la morte di Presley chiedendo privacy in un momento definito "molto difficile e doloroso". Stando alle fonti citate da Page Six, la Crawford sarebbe profondamente provata dalla perdita. Madre e figlio erano molto legati e lei aveva sostenuto Presley durante le sue difficoltà e i suoi tentativi di recupero. Un rapporto familiare che negli anni era emerso anche pubblicamente. L'ex top model non aveva nascosto il proprio sostegno al figlio, mentre Presley aveva scelto di raccontare alcuni momenti della sua battaglia personale nella speranza che la sua esperienza potesse essere utile anche ad altre persone.