Icardi, patente sospesa! Furia contro il Ministero: "Riparate le strade invece di..."

Mauro Icardi al centro della bufera. Ancora una volta per vicende che non hanno nulla a che vedere con il calcio. Un video girato dalla compagna China Suarez durante un viaggio in auto ha infatti provocato l'intervento del Ministero dei Trasporti argentino e la sospensione preventiva della patente dell'attaccante. Una decisione che l'ex marito di Wanda Nara non ha affatto digerito. La replica è arrivata direttamente sui social ed è stata durissima. Icardi ha contestato la ricostruzione delle autorità, sostenendo di essere in possesso di una patente italiana valida fino al 2029, e ha accusato i funzionari di aver alimentato il caso soltanto per ottenere "un minutino di gossip". Poi l'affondo senza filtri: "Riparate le strade invece di grattarvi le palle".

Icardi furioso contro il Ministero dopo la patente sospesa

L'attaccante argentino ha scelto di rispondere direttamente al messaggio pubblicato dall'ente, trasformando una questione amministrativa nell'ennesimo caso mediatico che lo vede protagonista in patria. Secondo Icardi, la versione fornita dalle autorità non corrisponderebbe alla realtà. Il calciatore ha spiegato di possedere una patente italiana regolarmente valida fino al 2029, contestando quindi la possibilità che il documento possa essere sospeso dal provvedimento argentino. Ma Maurito è andato oltre, insinuando che intorno alla vicenda sia stato costruito un caso mediatico sproporzionato: "Tutto per un minutino di gossip", ha scritto. Quindi la frase destinata inevitabilmente a far discutere: "Riparate le strade invece di grattarvi le palle". Parole durissime che arrivano in un periodo già particolarmente movimentato per l'argentino, soprattutto sul fronte privato dopo la burrascosa separazione da Wanda Nara e le successive vicende legali e familiari finite ripetutamente sotto i riflettori.

Perché la patente di Icardi è stata sospesa in Argentina

All'origine di tutto c'è un breve filmato registrato con il cellulare da China Suarez. Nel video l'argentina si trova sul sedile accanto al guidatore mentre Icardi è al volante. Stando a quanto contestato dalle autorità, l'attrice si sarebbe tolta la cintura di sicurezza per poi sporgersi con parte del corpo dal finestrino mentre Icardi continuava a guidare. Una scena finita sui social e successivamente all'attenzione degli organismi competenti. "Eugenia “la China” Suarez si è slacciata la cintura e si è sporta dal finestrino con gran parte del suo corpo mentre Mauro Icardi continuava a guidare", si legge nella comunicazione diffusa dalle autorità. Gli accertamenti avrebbero poi fatto emergere che la patente argentina di Icardi sarebbe risultata scaduta. Da qui la decisione di disporre l'inabilitazione preventiva alla guida. Prima di poter ottenere una nuova licenza il calciatore dovrà sottoporsi a una valutazione per verificare la propria idoneità. "La sicurezza stradale non ammette eccezioni", è stata la posizione espressa dall'ente.