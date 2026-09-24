Morto il figlio di Cindy Crawford, il gesto di George Clooney commuove

La notizia della morte di Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber, ha colpito tutti, soprattutto George Clooney . L'attore e la moglie Amal, legati da molti anni alla famiglia dell'ex top model, si sono recati a casa di Kaia Gerber, l'altra figlia di Cindy, per stare vicino agli amici in uno dei momenti più dolorosi della loro vita. Un gesto che racconta un rapporto che va ben oltre le frequentazioni tra celebrity. Clooney e Rande Gerber sono amici da più di trent'anni e le loro famiglie hanno condiviso vacanze, cene e numerosi momenti privati. Un'intimità tale che Presley e la sorella Kaia sono cresciuti chiamando la star di Hollywood zio George .

George Clooney corre da Cindy Crawford dopo la morte di Presley Gerber

George e Amal Clooney, che vivono con i gemelli Ella e Alexander in Provenza, sono stati visti arrivare nell'abitazione losangelina di Kaia Gerber due giorni dopo la morte di Presley. La coppia ha raggiunto la California proprio per offrire sostegno a Cindy Crawford e Rande Gerber. Secondo una fonte citata dal Daily Mail, Clooney è "devastato" dalla scomparsa del giovane. "George ha il cuore spezzato perché Rande è il suo migliore amico e tutti erano preoccupati per Presley", ha raccontato l'insider. L'attore sarebbe stato vicino al ragazzo anche durante il difficile periodo precedente alla sua morte, assicurandogli la propria disponibilità e il proprio sostegno. Un rapporto, dunque, che negli anni avrebbe assunto i contorni di un vero legame familiare.

Com'è morto Presley Gerber, il figlio di Cindy Crawford

Presley Gerber è morto domenica 20 settembre, a 27 anni, mentre si trovava in un centro di riabilitazione in California. Negli anni aveva parlato pubblicamente delle proprie difficoltà legate alla salute mentale e alle dipendenze, raccontando la sua esperienza anche con l'intento di aiutare altre persone alle prese con situazioni analoghe. Sulle cause della morte sarà necessario attendere le conclusioni ufficiali del medico legale della contea di Los Angeles. Stando a quanto riportato da TMZ, l'ipotesi iniziale sarebbe quella di un'apparente overdose seguita da un arresto cardiaco. Si tratta, al momento, di una ricostruzione giornalistica e non di una causa di morte accertata ufficialmente.