Addio a Silvia D'Amico Bendicò, una vita nel grande cinema italiano

Silvia D’Amico Bendicò , produttrice e sceneggiatrice cresciuta in una delle famiglie che hanno segnato la storia del cinema italiano, è morta a Roma il 25 settembre all’età di 85 anni . Figlia della grande sceneggiatrice Suso Cecchi d’Amico e del musicologo Fedele d’Amico, aveva trascorso una vita tra set cinematografici e televisivi, scegliendo inizialmente di nascondere dietro uno pseudonimo un cognome inevitabilmente ingombrante. Per anni si fece infatti chiamare Silvia Bendicò, nome ispirato al cane del principe di Salina ne Il Gattopardo, quasi a voler costruire un percorso autonomo prima di tornare, nel 1974, a firmarsi con il cognome di famiglia.

Chi era Silvia D'Amico Bendicò

Nata a Roma il 2 dicembre 1940, sorella di Caterina e Masolino D’Amico, Silvia era cresciuta respirando cinema fin dall'infanzia. Nella casa di famiglia passavano alcuni dei grandi protagonisti della cultura italiana del Novecento, a cominciare da Luchino Visconti, legatissimo a Suso e ai suoi figli. Un ambiente privilegiato ma tutt'altro che formale, nel quale il cinema faceva parte della quotidianità e avrebbe finito inevitabilmente per segnare anche la sua strada. La sua carriera cominciò nel 1960, quando, su invito di Carol Levi Guadagni, partecipò alla nascita della prima agenzia di attori in Italia legata alla William Morris, occupandosi come agente letterario di cinema e televisione. Negli stessi anni iniziò a lavorare anche alla scrittura, collaborando con Renato Castellani a Il brigante del 1961 e successivamente alla serie La vita di Leonardo Da Vinci, pur senza comparire nei crediti. Lasciata l'agenzia, scelse la produzione. Con Alfredo Giannetti lavorò a La ragazza in prestito e a Correva l'anno di grazia 1870, ma fu soprattutto la televisione a darle una prima grande popolarità professionale. Fu infatti tra gli artefici de La famiglia Benvenuti, serie trasmessa tra il 1968 e il 1970 che raccontava la quotidianità di una famiglia borghese italiana alle prese con i cambiamenti della società e i conflitti generazionali. La serie, nata da una sua idea, ottenne un notevole successo e rafforzò il rapporto di Silvia D'Amico con la Rai. Arrivarono poi Tre donne, con Anna Magnani, Dedicato a un pretore e Vita di Antonio Gramsci, scritto insieme alla madre Suso Cecchi d'Amico.

Il rapporto con Roberto Rossellini e la scelta di diventare produttrice

Cinema e vita privata finirono per intrecciarsi negli anni Settanta. Silvia D'Amico seguì come produttrice l'intera lavorazione de Il Messia, film del 1975 diretto da Roberto Rossellini, con il quale ebbe anche una relazione dal 1974 al 1977. Insieme progettarono Lavorare per l'umanità, opera dedicata all'amicizia giovanile tra Karl Marx e Friedrich Engels, che sarebbe però rimasta incompiuta dopo la morte del regista. Fu proprio in quegli anni che Silvia iniziò a utilizzare stabilmente il cognome D'Amico, abbandonando progressivamente quello pseudonimo con il quale aveva cercato di tenersi lontana dall'etichetta di figlia di. Attraverso le società Excelsior e Bendicò costruì quindi una carriera da produttrice capace di muoversi tra cinema italiano e internazionale. Nel 1983 produsse State buoni se potete di Luigi Magni, con Johnny Dorelli nei panni di Filippo Neri. Quattro anni più tardi arrivò Oci ciornie di Nikita Michalkov, interpretato da Marcello Mastroianni, che per quel ruolo vinse il premio come miglior attore al Festival di Cannes. Il suo modo di intendere la produzione non si limitava agli aspetti economici e organizzativi. D'Amico seguiva i film dall'ideazione fino all'edizione ed era una presenza costante sui set, attenta anche alla quotidianità della troupe. Era nota, tra chi lavorava con lei, anche per l'abitudine di cucinare per i collaboratori, trasformando il set in uno spazio di condivisione oltre che di lavoro.

Da Mastroianni al documentario sulla madre Suso

Negli anni successivi continuò a lavorare senza abbandonare quella doppia anima, tra memoria del grande cinema italiano e ricerca di nuovi progetti. Nel 2001, con Parus Film, produsse Il cielo cade di Antonio e Andrea Frazzi, con Isabella Rossellini, ambientato nell'Italia occupata dai nazisti e premiato con il Globo d'oro come migliore opera prima. Una parte importante della sua produzione fu dedicata proprio alla memoria dei protagonisti del cinema che aveva conosciuto da vicino. Nel 2006 arrivò Ritratto di sconosciuto-Marcellus Dominicus Vincentius, dedicato a Marcello Mastroianni, mentre l'anno successivo produsse Suso. La signora del cinema italiano, documentario diretto da Luca Zingaretti sulla vita e sul lavoro della madre. Il suo ultimo lavoro da produttrice è stato Gli anni belli di Lorenzo d'Amico de Carvalho, uscito nel 2021, coproduzione tra Italia, Portogallo e Serbia ambientata negli anni Novanta e interpretata, tra gli altri, da Ninni Bruschetta.