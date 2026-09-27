Laura Pausini in lacrime in tv: "Volevo smettere di cantare". Poi la confessione sulla figlia romanista

Laura Pausini si commuove e, davanti a Mara Venier , racconta uno dei momenti più difficili della sua carriera. Ospite di Domenica In, la cantante ha ripercorso successi e incontri che hanno segnato la sua vita, ma soprattutto ha svelato un retroscena rimasto a lungo lontano dai riflettori: durante la pandemia aveva seriamente pensato di lasciare la musica. "Avevo deciso che volevo smettere", ha confessato con la voce rotta dall'emozione.

Laura Pausini in lacrime: "Durante il Covid volevo smettere"

A Domenica In Laura Pausini è tornata con la memoria agli anni della pandemia. Un periodo che, nonostante i riconoscimenti internazionali, l'aveva trascinata in una profonda crisi personale. Mentre il suo nome arrivava fino agli Oscar e ai Golden Globe, intorno a lei molte persone stavano affrontando lutti e sofferenze. "Dopo una settimana in casa non ce la facevo più, sono andata in down", ha raccontato. Poi la confessione: "Mi sentivo in colpa perché le persone a me care stavano perdendo i loro affetti". Fino alla decisione che avrebbe potuto cambiare completamente la sua vita: "Avevo deciso che volevo smettere". A riportarla verso la musica sono stati gli affetti più stretti. "La mia famiglia e i miei migliori amici mi hanno dato la forza per riprendere a scrivere e cantare". Da quel momento è iniziata lentamente la risalita, fino alla ritrovata voglia di stare sul palco: "Mi dà tanta forza". Le lacrime sono tornate anche ascoltando i messaggi di alcuni colleghi. Raf, Biagio Antonacci, Achille Lauro e Loredana Bertè le hanno dedicato parole d'affetto, ma è stato il videomessaggio di Giorgia a colpirla particolarmente. "La complicità tra donne non è così scontata nel nostro mestiere", ha rimarcato la Pausini, sottolineando il rapporto speciale che le lega.

La figlia di Laura Pausini e la passione per la Roma

Dalle lacrime si passa infine al sorriso quando Mara Venier porta il discorso su Paola, la figlia tredicenne che Laura Pausini ha avuto dal marito Paolo Carta. Una ragazzina che sembra avere già respirato a pieni polmoni l'atmosfera di casa: la musica fa parte della sua vita e in passato ha persino accompagnato la mamma sul palco. Durante un concerto a Messina, Paola ha infatti suonato il basso insieme a lei. Ma c'era un dettaglio impossibile da ignorare: "Indossava la maglia della Roma", ha raccontato divertita Pausini. Paola è "una tifosa sfegatata della Roma", proprio come il padre. In famiglia, però, c'è anche il derby calcistico domestico: "Io invece sono del Milan", ha precisato Laura. Gusti diversi sugli spalti ma una passione comune per la musica che rende forte, fortissimo, il legame tra madre e figlia.