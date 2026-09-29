Come sta Osvaldo, l’annuncio del fratello dopo ore di paura

Migliorano le condizioni di Daniel Osvaldo , l’ex calciatore ricoverato nei giorni scorsi per un serio problema polmonare. Dopo le ore di apprensione e le prime notizie frammentarie sulle sue condizioni, dalla famiglia è arrivato un messaggio rassicurante . Il 40enne è stato trasferito all’Ospedale Bicentenario di Monte Grande, in Argentina, dove resterà sotto osservazione. È stabile, cosciente e, secondo quanto riferito nelle ultime ore, riesce ad alimentarsi autonomamente . A rompere il silenzio è stato il fratello Jonathan, raggiunto dalla trasmissione Intrusos, in onda su América TV. Poche parole, ma sufficienti a ridimensionare le preoccupazioni: "Va tutto bene". La famiglia, ha spiegato la giornalista Marcela Baños, preferisce mantenere il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sul quadro clinico.

Daniel Osvaldo, il ricovero e l'intervento per il problema al polmone

Osvaldo si sarebbe rivolto ai medici dopo aver accusato un forte dolore al petto. Gli accertamenti avrebbero evidenziato un versamento pleurico, cioè un accumulo di liquido nello spazio che circonda il polmone, associato a un'infezione. Stando alle informazioni circolate nelle prime ore, sarebbe stata riscontrata la presenza di liquido e materiale purulento. La situazione avrebbe quindi reso necessario un intervento. Durante la procedura i medici avrebbero trattato l'infezione ed eseguito anche una biopsia, necessaria per cercare di individuarne l'origine e stabilire la terapia più adatta. Come riportato da La Nación, il problema sarebbe stato "ripulito", mentre gli specialisti starebbero ora cercando di comprenderne la causa. Nelle prime ricostruzioni si era parlato anche di un passaggio in terapia intensiva e di sedazione dopo l'operazione. Gli aggiornamenti più recenti descrivono invece un quadro in evoluzione positiva: Osvaldo è stato trasferito dal centro sanitario di Lavallol all'ospedale di Monte Grande e le sue condizioni vengono definite stabili.

Il fratello rassicura: "Va tutto bene". La precisazione della famiglia

Proprio per mettere un freno alle indiscrezioni, i familiari hanno voluto chiarire alcuni aspetti del ricovero. Marcela Tauro, durante Intrusos, ha riferito che si è trattato di un versamento pleurico legato a un'infezione polmonare e che, contrariamente ad alcune voci circolate, non sarebbe stata asportata alcuna parte del polmone. La famiglia avrebbe inoltre escluso collegamenti tra l'attuale problema di salute e una ricaduta nelle dipendenze di cui lo stesso Osvaldo aveva parlato pubblicamente in passato. Come riferito dai media argentini, potrebbe invece esserci una relazione con il fumo di sigaretta, anche se saranno gli approfondimenti medici a chiarire con precisione l'origine dell'infezione. "Le sue condizioni sono stabili e si alimenta autonomamente", ha detto la giornalista Paula Varela. Per il momento Osvaldo continuerà dunque a essere seguito dai medici, in attesa dei risultati degli esami e di indicazioni più precise sul percorso di recupero.