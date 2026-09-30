Daniel Osvaldo, il comunicato della famiglia svela tutto. Come sta davvero l'ex calciatore

Restano sotto osservazione le condizioni di salute di Daniel Osvaldo, l'ex attaccante di Roma, Juventus, Inter e Boca Juniors ricoverato in Argentina dopo un intervento chirurgico per un versamento pleurico causato da un'infezione. A tre giorni dalla diffusione della notizia, la famiglia dell'ex calciatore ha deciso di rompere il silenzio con un nuovo comunicato , fornendo aggiornamenti sulle sue condizioni e smentendo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Osvaldo, secondo quanto riferito dai familiari , è cosciente e lucido, ma resta ricoverato in terapia intensiva in attesa dei risultati di alcuni esami fondamentali per individuare la natura dell'infezione e stabilire il trattamento più appropriato.

Come sta oggi Daniel Osvaldo

Tutto sarebbe cominciato con alcuni disturbi che, inizialmente, non sembravano destare particolari preoccupazioni. Per diversi giorni Daniel Osvaldo avrebbe accusato dolori e una progressiva mancanza di appetito. Sintomi che, come spiegato dai familiari, erano stati inizialmente attribuiti a problemi muscolari o intercostali. Gli accertamenti medici hanno però evidenziato una situazione diversa: un versamento pleurico associato a un'infezione, che ha reso necessario un intervento chirurgico per ripulire la zona interessata. L'ex centravanti si trova attualmente ricoverato nell'Unità di Terapia Intensiva di una struttura sanitaria di Lavallol, in Argentina, dove continua a essere monitorato dal personale medico. La famiglia ha rassicurato sulle sue condizioni, precisando che Osvaldo è cosciente e lucido, ma che occorrerà attendere ulteriori accertamenti per avere un quadro clinico più preciso. "I medici hanno eseguito un intervento chirurgico per pulire la zona e ora siamo in attesa dei risultati della coltura. Ci hanno spiegato che ci vuole tempo, ma è essenziale per ottenere una diagnosi accurata, ovvero per identificare la patologia specifica e quindi determinare il trattamento appropriato per l'infezione", hanno scritto nella nota. Saranno dunque i risultati degli esami microbiologici a fornire indicazioni fondamentali ai medici per individuare la terapia più adeguata. Nel frattempo, il 40enne resta sotto stretta osservazione, mentre familiari e amici attendono nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Osvaldo, la famiglia smentisce le indiscrezioni

Oltre a fornire aggiornamenti sulle condizioni dell'ex calciatore, i familiari hanno voluto intervenire sulle numerose indiscrezioni circolate dopo la notizia del ricovero. Nel comunicato vengono contestate quelle che la famiglia definisce "versioni errate e allarmistiche", diffuse senza un'adeguata verifica delle informazioni. In particolare, i suoi cari hanno smentito che Osvaldo fosse arrivato in ospedale in condizioni di indigenza, così come le ricostruzioni secondo cui gli sarebbe stata asportata una parte del polmone o avrebbe sviluppato complicazioni alle gambe. La famiglia ha inoltre negato che l'attuale problema di salute sia riconducibile al consumo di sostanze. "Vi chiediamo gentilmente prudenza ed empatia nel diffondere o condividere informazioni, ricordando sempre che dall'altra parte ci sono persone care che stanno soffrendo", è l'appello rivolto ai mass media. Non sono mancati i ringraziamenti per i numerosi messaggi di vicinanza ricevuti e per il lavoro del personale della sanità pubblica argentina che sta assistendo Dani.