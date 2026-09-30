De Rossi, Sarah Felberbaum adotta la figlia Gaia ma chiarisce: "No alla coppia aperta"

Una decisione importante, che riguarda la sua famiglia e il rapporto costruito negli anni con la primogenita del marito. Sarah Felberbaum ha deciso di adottare Gaia , la figlia di 21 anni che Daniele De Rossi ha avuto dal suo primo matrimonio. A confermarlo è stata la stessa attrice, che in una lunga intervista al settimanale F ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata, soffermandosi anche sul rapporto con l'ex calciatore della Roma, sposato nel 2015. Un amore che oggi deve fare i conti con la distanza, dopo il trasferimento dell'allenatore a Genova, mentre lei è rimasta nella Capitale insieme ai loro due figli. Ma nelle parole dell'attrice c'è spazio anche per un dolore recente, quello della perdita del padre, e per una confessione sul modo di vivere il matrimonio.

Sarah Felberbaum adotterà Gaia, la prima figlia di Daniele De Rossi

Una scelta maturata all'interno di una famiglia allargata, che Sarah Felberbaum ha deciso di raccontare pubblicamente dopo la diffusione di alcune indiscrezioni. L'attrice ha infatti confermato di voler adottare Gaia, la primogenita che Daniele De Rossi ha avuto dalla precedente relazione con Tamara Pisnoli. "Sì, è vero. Non ne ho parlato, poi la notizia è venuta fuori in un sito di gossip. Gaia ha 21 anni, è stata una sua decisione e io ho accettato. Le procedure di legge, però, vogliono che sia l'adottante a presentare la richiesta", ha rivelato. Parole che raccontano un passaggio significativo nel rapporto tra Sarah e la figlia maggiore dell'ex centrocampista giallorosso. Un legame costruito nel tempo e che adesso troverà anche un riconoscimento giuridico. L'attrice e De Rossi stanno insieme dal 2011 e si sono sposati nel 2015. Dal loro matrimonio sono nati Olivia, oggi dodicenne, e Noah, di dieci anni. Una famiglia molto unita che, negli ultimi mesi, ha dovuto riorganizzare le proprie abitudini a causa degli impegni professionali di Daniele.

De Rossi a Genova, Sarah Felberbaum a Roma con i figli

La nuova avventura professionale di Daniele De Rossi ha inevitabilmente cambiato anche gli equilibri familiari. L'allenatore si trova a Genova, mentre Sarah Felberbaum ha scelto di rimanere a Roma insieme a Olivia e Noah, per garantire ai bambini continuità nella vita quotidiana e scolastica. Una situazione che l'attrice non ha nascosto di aver affrontato con qualche difficoltà, soprattutto nelle prime settimane di lontananza dal marito. "Per me comincia tutto a settembre, quando riparte la scuola, e questo anno scolastico mi ha messa di fronte a tanti piccoli cambiamenti: la distanza da Daniele, il ritrovarmi a casa da sola con i figli, l'insicurezza, la paura, avevo tutto sulle spalle", ha raccontato. Poi ha aggiunto: "Non ne ho mai parlato, ma sto attraversando una trasformazione. E ho deciso che è bello condividere. Sono una persona istintiva, i miei post nascono di getto". Un cambiamento che Sarah aveva già affrontato sui social, descrivendo l'inizio di una nuova fase della propria vita, inevitabilmente accompagnata anche da qualche lacrima. La distanza geografica non sembra però aver modificato il suo modo di intendere il rapporto sentimentale. Nella seconda stagione della serie Maschi veri, l'attrice interpreta Ilenia, un personaggio che propone al compagno Riccardo, a cui presta il volto Francesco Montanari, di sperimentare una relazione aperta. Una visione dell'amore nella quale la Felberbaum non si riconosce affatto. "Io sono per la coppia chiusa, chiusissima", ha precisato, sottolineando la distanza tra la propria personalità e quella del personaggio che interpreta sullo schermo.