Vittorio Sgarbi ricoverato in gravi condizioni, la figlia Evelina accusa: "Gestione irresponsabile"

Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite. Le sue condizioni vengono descritte come critiche. La presenza del critico d’arte, 74 anni , nel reparto di terapia intensiva è stata confermata dall’ospedale romano. Ore di apprensione che riaprono anche una vicenda familiare da tempo diventata pubblica. A intervenire è infatti la figlia Evelina Sgarbi , attraverso il suo avvocato Lorenzo Iacobbi. Il legale torna a puntare il dito contro la gestione della salute di Sgarbi e sostiene che quanto accaduto non sarebbe stato imprevedibile.

Vittorio Sgarbi in ospedale, le parole della figlia Evelina

"Il ricovero di Vittorio Sgarbi in gravi condizioni al Policlinico Gemelli non è un evento improvviso, ma il tragico e annunciato epilogo di una gestione irresponsabile delle patologie che affliggono il professore da tempo", sostiene Iacobbi nella nota diffusa per conto di Evelina Sgarbi. Secondo il legale, la figlia "da oltre un anno e in ogni sede sta chiedendo aiuto", denunciando una situazione che riteneva pericolosa per il padre. Una ricostruzione che rappresenta la posizione di Evelina e del suo avvocato e sulla quale, in assenza di indicazioni cliniche ufficiali sulle cause dell'attuale ricovero, non è possibile stabilire un rapporto diretto con il peggioramento delle ultime ore. Iacobbi ribadisce inoltre che Evelina sia riuscita a entrare in possesso delle cartelle cliniche del padre soltanto dopo un lungo percorso e contesta l'interpretazione secondo cui la depressione affrontata da Sgarbi sarebbe stata legata alle inchieste giornalistiche che lo avevano coinvolto. Secondo il legale, il critico soffrirebbe di problemi di salute precedenti e la depressione sarebbe stata una conseguenza del deperimento fisico. Anche queste affermazioni appartengono alla ricostruzione della figlia e del suo legale.

Le accuse sugli impegni e i viaggi degli ultimi mesi

Nel mirino finiscono soprattutto gli appuntamenti pubblici ai quali Sgarbi ha partecipato dopo il difficile periodo attraversato nel 2025. Iacobbi parla di una "forzata e incessante attività estiva di promozione e partecipazione ad eventi in ogni angolo d’Italia", sostenendo che viaggi, caldo, sbalzi di temperatura e stress fisico avrebbero pesato su condizioni di salute già compromesse. Negli ultimi mesi, Sgarbi aveva effettivamente ripreso una parte significativa della propria attività pubblica. A maggio era tornato nella sua Ferrara per un incontro pubblico, raccontando anche il periodo più difficile della malattia. A luglio aveva partecipato alla Milanesiana a Bergamo, mentre alla fine di agosto era tornato a Rovereto per occuparsi del Mart, museo di cui è presidente. Proprio attorno alla sua capacità di gestire autonomamente la propria vita si è consumato negli ultimi mesi un duro confronto familiare. Evelina aveva chiesto al Tribunale civile di Roma la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, ribadendo che non fosse più in grado di occuparsi autonomamente della propria persona e dei propri interessi.