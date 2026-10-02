Come sta Vittorio Sgarbi, condizioni critiche. La figlia Evelina: "Sofferenza estrema"  

Cresce l'apprensione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il critico d'arte è stato trasportato d'urgenza in ospedale mercoledì 30 settembre a causa di una insufficienza respiratoria . Il primo bollettino medico descrive un quadro delicato: le sue condizioni, pur definite "critiche", risultano al momento stabili. Nelle scorse ore al Gemelli è arrivata anche la figlia Evelina , che ha potuto vedere il padre per alcuni minuti e, dopo la visita, ha raccontato tutta la propria preoccupazione.

Come sta Vittorio Sgarbi, il bollettino del Gemelli

Vittorio Sgarbi si trova nel reparto di Terapia intensiva del Gemelli dalla giornata del 30 settembre. A fare chiarezza sulle sue condizioni è stato il primo bollettino diffuso dall'ospedale e firmato dal professor Massimo Antonelli. Il ricovero si è reso necessario per una insufficienza respiratoria e il quadro clinico resta serio. "Le sue condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili", ha comunicato il Policlinico. Un aggiornamento che conferma la delicatezza della situazione, senza tuttavia indicare al momento un peggioramento. Le prossime ore saranno importanti per valutare l'evoluzione del quadro clinico e la risposta alle terapie. Sgarbi arriva a questo nuovo ricovero dopo un periodo già segnato da diversi problemi di salute. Negli ultimi anni il critico d'arte aveva parlato pubblicamente delle proprie difficoltà fisiche e del lungo periodo di depressione che lo aveva profondamente debilitato.

Evelina Sgarbi visita il padre: "L'ho trovato in una sofferenza estrema"

Nel pomeriggio di giovedì 1° ottobre Evelina Sgarbi è arrivata al Gemelli per vedere il padre. La figlia del critico d'arte ha avuto la possibilità di entrare per alcuni minuti nel reparto di Terapia intensiva. "Sono sconvolta. L'ho trovato in una condizione di sofferenza estrema", ha dichiarato Evelina dopo l'incontro, spiegando di essere rimasta profondamente colpita dalle condizioni del padre. Parole che restituiscono tutta la preoccupazione della famiglia in queste ore. Anche il suo avvocato, Lorenzo Iacobbi, ha confermato la serietà del quadro: "Evelina voleva vedere il papà. Appena ha saputo è venuta a Roma. Le condizioni sono al momento critiche, speriamo migliorino nelle prossime ore". La stessa Evelina ha poi espresso dure critiche nei confronti delle persone che, a suo giudizio, avrebbero sottoposto il padre a stress eccessivo durante l'estate nonostante un fisico già debilitato. Si tratta, in questo caso, della posizione espressa dalla figlia e non di una valutazione contenuta nel bollettino medico.