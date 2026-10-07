Messi, non solo gol e trofei: quanto ha fatto guadagnare all’Argentina

Lionel Messi ha salutato l’Argentina dopo 21 anni di storia , gol, record e trofei, lasciando un’eredità che va ben oltre ciò che è accaduto sul terreno di gioco. Perché La Pulce non ha soltanto trascinato l’Albiceleste sul tetto del mondo, ma ha contribuito anche a generare un’enorme quantità di denaro attraverso i premi conquistati nelle grandi competizioni internazionali. L’ultima notte con la Selección è stata quella delle grandi emozioni. Davanti agli 85 mila spettatori del Monumental di Buenos Aires , Messi ha segnato su rigore nella vittoria per 3-0 contro il Benin, portando a 126 il numero dei suoi gol con la Nazionale argentina. Una rete festeggiata dal pubblico quasi come quella di una finale mondiale.

Messi saluta l’Argentina: 21 anni di gol e trofei

Minuto 70. Messi prende il pallone, lo sistema sul dischetto, respira profondamente e lascia partire il suo sinistro. Il portiere del Benin Marcel Dandjinou non può nulla e il Monumental esplode. Sugli spalti il 126° gol del capitano viene festeggiato come se ci fosse ancora un trofeo da conquistare. È l’ultima pagina di un’avventura durata oltre due decenni e diventata trionfale soprattutto negli ultimi anni. Messi lascia dopo aver conquistato sei titoli con l’Argentina: il Mondiale Under 20 del 2005, l’oro olimpico a Pechino 2008, le Copa America del 2021 e 2024, la Finalissima del 2022 e il Mondiale in Qatar. Proprio con l’arrivo di Lionel Scaloni sulla panchina dell’Albiceleste è cambiata la storia recente della Selección. Dopo anni di finali perse e delusioni, Messi ha cominciato a vincere tutto quello che aveva inseguito per una carriera intera.

Quanto ha guadagnato l’Argentina grazie ai successi di Messi

Alle vittorie sportive si è accompagnato un autentico tesoro per la Federazione argentina. Il conto parte dalla Copa America 2019, primo grande torneo di Scaloni da commissario tecnico: il terzo posto fruttò all’Argentina 8 milioni di dollari, circa 7,1 milioni di euro. Due anni dopo arrivò finalmente il trionfo. La vittoria della Copa America 2021 portò nelle casse dell’AFA altri 10 milioni di dollari, circa 8,9 milioni di euro. Ma il salto più importante arrivò con il Mondiale del 2022. Il trionfo in Qatar valse infatti 42 milioni di dollari versati dalla FIFA, ai quali si aggiunsero altri 10 milioni dalla Conmebol: complessivamente 52 milioni di dollari, circa 46,3 milioni di euro. Una montagna di denaro accompagnata dal trofeo più importante, quello che Messi aveva inseguito per tutta la vita. Nel 2024 un’altra Copa America aggiunse 6 milioni di dollari, circa 5,3 milioni di euro, al bottino dell’Albiceleste. A completare il conto è poi arrivato il secondo posto al Mondiale 2026, che avrebbe garantito alla Federazione altri 33 milioni di dollari, quasi 30 milioni di euro.