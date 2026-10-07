Ficus al massimo torna nel cuore di Roma: due giorni di creatività contemporanea davanti al Circo Massimo

Nel cuore del centro storico di Roma, davanti al Circo Massimo, torna Ficus al Massimo, il market dedicato alla creatività contemporanea e alla ricerca indipendente, ospitato negli spazi del Garum – Museo della Cucina, in via dei Cerchi 87. Per l’intero weekend, dalle 10.30 alle 20.00, le sale del museo accoglieranno una nuova selezione di espositori e brand provenienti da tutta Italia, scelti per qualità, originalità e cura della produzione.

Moda e sartoria indipendente, profumi, accessori, gioielli, profumi, ceramica, illustrazione, home decor, design, creazioni artigianali e una selezione luxury vintage comporranno un percorso distribuito su due piani e tre sale interne, più una corte esterna mozzafiato, trasformando la visita in un incontro tra ricerca contemporanea e uno dei contesti più particolari del centro di Roma.

A rendere Ficus al Massimo un market dal carattere unico è soprattutto il suo straordinario legame con la storia di Roma. Il Museo sorge nell’area tradizionalmente identificata con il Lupercale, la grotta dove, secondo la leggenda, Romolo e Remo furono allattati dalla Lupa. È l'unico market che può raccontare un legame così diretto con le origini della città: proprio davanti al Circo Massimo, in un luogo che richiama il mito della fondazione di Roma, la storia incontra oggi artigianato, design, moda indipendente e cultura vintage.

I BRAND PRESENTI

Gitana Roma. Un brand che prende un oggetto iconico come il ventaglio e lo porta fuori dalla sua dimensione tradizionale, trasformandolo in un accessorio di carattere, scenografico, quasi couture. Frange, colori intensi, contrasti inattesi: ogni creazione sembra avere una propria personalità. Sono accessori da indossare, ma soprattutto da mostrare. Pensati per chi non cerca l’ennesimo dettaglio da aggiungere a un outfit, ma quel dettaglio capace di cambiare completamente la scena.

I profumi MADE sono sussurri di storia e arte, un viaggio olfattivo nell'eleganza e nellapassione che definiscono l'anima di un Paese. a*KIND of è un brand di abbigliamento genderless e sartoriale, che fonde attitudine streetwear e influenze della Club Culture in capi essenziali ed eclettici, nati come atto di gentilezza, ascolto e ricerca di autenticità. Un’estetica romantica, sofisticata e dall’impronta inconfondibile: Ritagli di Passione è un progetto d’arte sartoriale e ceramica dalle nuance pastello e motivi a pois.



Mixis Officina delle Erbe è una bottega erboristica e liquorificio artigianale che segue l'intero processo produttivo — dalla formula al confezionamento — di tisane, estratti e liquori pluri-premiati a livello internazionale, unendo tradizione e cura della materia prima.

MENOUNO Quando è il tessuto a scegliere la borsa. Non nasce da un modello prestabilito, ma da un incontro. Quello, quasi istintivo, tra uno sguardo e un tessuto capace di accendere l’immaginazione. Ogni borsa viene ideata e realizzata interamente a mano, una alla volta, seguendo la personalità del tessuto e trasformandola in un accessorio irripetibile.

IL GARUM: UN MUSEO DEDICATO ALLA STORIA DELLA CUCINA

Ad ospitare Ficus al Massimo è il Garum – Museo della Cucina, una realtà museale dedicata alla storia della cucina e della cultura gastronomica. Le sue collezioni raccontano secoli di evoluzione attraverso utensili, strumenti, macchinari, libri e testimonianze legate alla preparazione e alla conservazione del cibo, restituendo uno spaccato della vita quotidiana e delle trasformazioni della cultura alimentare. Per due giorni, dunque, la storia custodita dal museo incontrerà le espressioni più attuali dell'artigianato, del design, della moda indipendente e della cultura vintage.