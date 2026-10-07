Al via la XII edizione del Gozzo International Festival: a Gallipoli dall’8 all’11 ottobre 2026

L’evento celebra il gozzo e il patrimonio delle marinerie mediterranee attraverso un programma che intreccia tradizione nautica, sport, cultura, arte, enogastronomia e convivialità, trasformando Gallipoli in un punto di incontro tra uomini di mare, maestri d’ascia, marinai, pescatori, appassionati e rappresentanti delle diverse marinerie italiane e mediterranee. L'edizione 2026 del Gozzo International Festival rientra tra le manifestazioni sportive sostenute dalla Regione Puglia, in collaborazione con l’Assessorato al Welfare e allo Sport e nell’ambito delle celebrazioni di “Puglia Regione Europea dello Sport 2026”.

Anche quest’anno si attendono armatori ed equipaggi provenienti da diverse regioni d’Italia, insieme a partecipanti legati alla cultura della navigazione tradizionale, per una manifestazione che vuole essere non soltanto un raduno nautico, ma un vero e proprio momento di confronto e di valorizzazione del patrimonio marittimo.

Il Gozzo, purché di costruzione tradizionale e rigorosamente in legno, rappresenta uno degli elementi comuni alle diverse culture costiere del Mediterraneo. Presente nelle marinerie dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, conserva caratteristiche costruttive e identitarie che, pur differenziandosi nelle forme, nelle livree e nelle tecniche locali, raccontano un patrimonio condiviso fatto di lavoro, navigazione, pesca e vita quotidiana.

Il festival nasce proprio con l’obiettivo di preservare e tramandare questa cultura, mettendo in dialogo la tradizione con il presente e coinvolgendo anche le nuove generazioni. I maestri d’ascia e gli uomini di mare saranno protagonisti di incontri, dimostrazioni e workshop dedicati alle tecniche costruttive, al restauro, alle attrezzature e alle conoscenze che hanno accompagnato per secoli la vita delle comunità costiere.

Il cuore nautico della manifestazione sarà ancora una volta il Seno del Canneto, dove si concentreranno le attività di ormeggio e le iniziative legate alla vita di bordo, con gozzi e lance a vela latina in mostra, veleggiate, regate e prove di voga tradizionale.

La Vita di Porto troverà invece il proprio centro nella Galleria dei Due Mari, che si trasformerà in un vero e proprio “Cantiere dei Mastri d’Ascia”. Dalle 10:00 alle 18:00 sarà possibile osservare dime, attrezzi, gozzi in lavorazione e modelli di gozzi e lance, incontrando maestri d’ascia provenienti da diverse regioni d’Italia, pronti a raccontare le peculiarità delle proprie tecniche e dei propri lavori.

Particolare rilievo avrà anche il Palio Remiero Tradizionale delle Marinerie di Puglia, nel quale gli equipaggi, a bordo di gozzi con armo a voga classica, si sfideranno davanti al Seno del Canneto evocando l’antico sbarco delle merci in porto. Un momento spettacolare che recupera simbolicamente una delle immagini più rappresentative della vita delle antiche marinerie.

Accanto alla dimensione sportiva e nautica, il festival proporrà un ricco calendario di workshop, incontri culturali e mostre d’arte, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire storie, personaggi, tecniche, luoghi e memorie legate al mare. La Cambusa del Marinaio accompagnerà invece il festival attraverso appuntamenti gastronomici dedicati ai sapori autentici del mare e alle tradizioni culinarie del territorio, con degustazioni, pescato, musica e momenti di convivialità.Non mancherà l’attenzione alle nuove generazioni, con la possibilità di organizzare laboratori dedicati ai bambini, attività di costruzione di oggettistica navale e percorsi didattici dedicati alla tutela e alla promozione della cultura del mare. Per tutti, anche la possibilità di cimentarsi con gli origami di barche in carta da colorare.

Tra le novità dell’edizione 2026, particolare spazio sarà dedicato a “Il Legno che Risuona”, un incontro simbolico tra due espressioni della classicità: il legno del gozzo, modellato dalla tradizione della marineria, e il legno del jukebox, custode di una storia musicale senza tempo. Un viaggio tra mare e melodie del passato, nel quale tradizione, memoria e convivialità si incontrano attraverso la musica scelta dagli stessi protagonisti che ogni giorno fanno risuonare i propri gozzi tra vento e mare.

Gallipoli, con il suo porto, il Borgo Antico, il Castello, la Galleria dei Due Mari e la Banchina del Canneto, offre ancora una volta una cornice particolarmente suggestiva per il festival. I diversi luoghi della città diventano parte integrante della manifestazione, creando un percorso tra mare, storia, cultura e tradizioni. Il Gozzo International Festival – Trofeo Caroli Hotels conferma così la propria vocazione a promuovere la cultura del mare a tutto tondo, la tutela del patrimonio nautico tradizionale e la trasmissione delle conoscenze tra generazioni, attraverso un appuntamento capace di unire sport, arte, cultura, gastronomia e turismo.



IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2026

19:00 Cerimonia d’Inaugurazione presso la Banchina del Canneto a bordo del Motorsailer Nuvola

Cocktail di Benvenuto a seguire



VENERDÌ 9 OTTOBRE 2026

9:00 Operazioni di varo

11:00 Hotel Bellavista Club: Briefing Tecnico – Sala Meeting

13:00 Veleggiate, regate a vela e prove di voga tradizionale

Banchina del Canneto: Veleggiate, regate a vela e prove di voga tradizionale

Banchina del Canneto: Happy Hour al rientro dei regatanti a bordo del Motorsailer Nuvola

17:00 Onde Sonore by Pescatori di Storie – Daniele Suez al 13° piano del Bellavista Club con degustazione di drink a cura di Davide Magrì e stuzzichini a cura dello chef Antonio Mangino

18:30 Galleria dei Due Mari – Cantiere del Maestro d’Ascia

Sergio De Luca – “Fibre vegetali nell’arte marinaresca”

Alessandro Dissera Bragadin – “Venezia 1797, oltre la fine di un mondo”

19:30 Gozzovigliando in Galleria dei Due Mari – Degustazione di pescato



SABATO 10 OTTOBRE 2026

11:00 Banchina del Canneto: Veleggiate, regate a vela e prove di voga tradizionale

Banchina del Canneto: Happy Hour al rientro dei regatanti

18:30 Incontri in Galleria dei Due Mari – Cantiere del Maestro d’Ascia

Giovanni Caputo – “MENAIDE il perché di un nome: barca, rete e pesca”

Luigi Tricarico – “La Tonnara di Gallipoli”

19:30 Cerimonia di Premiazione degli equipaggi in Galleria dei Due Mari

20:00 Brindisi con degustazione di “Pittule di Santa Teresa”

21:00 Cena di Gala al Ristorante ZEROSTELLE dell’Hotel Bellavista Club – Caroli Hotels



DOMENICA 11 OTTOBRE 2026

Briefing Tecnico – Sala Meeting dell’Hotel Bellavista Club

11:30 Banchina del Canneto – Eventuale veleggiata di recupero