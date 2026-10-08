Sydney Sweeney e Marilyn Monroe sono parenti, svelato l’inaspettato legame

Per anni sono state accostate per una certa somiglianza, per il fascino da diva e persino per alcuni look che sembravano costruiti apposta per alimentare il paragone. Ora, però, tra Sydney Sweeney e Marilyn Monroe sarebbe emerso un legame molto più concreto. Secondo una nuova ricerca genealogica condotta da MyHeritage, la star di Euphoria e l'icona della Hollywood degli anni Cinquanta sarebbero lontane cugine. Unite da un antenato vissuto quasi quattro secoli fa.

Sydney Sweeney e Marilyn Monroe, il legame scoperto nel Dna familiare

Stando alla ricostruzione genealogica, Sydney Sweeney e Marilyn Monroe sarebbero cugine di nono grado con una generazione di differenza. Il loro albero genealogico convergerebbe su Ezra Perry, vissuto tra il 1625 circa e il 1689, uno dei primi coloni inglesi di Sandwich, nel Massachusetts. Il collegamento sarebbe stato ricostruito seguendo due diversi rami familiari: quello del padre di Sweeney, Steven Sweeney, e quello del padre biologico di Marilyn, Charles Stanley Gifford. Entrambi condurrebbero proprio a Perry. "Le persone hanno sempre tracciato parallelismi tra Sydney Sweeney e Marilyn Monroe, ma vedere i loro percorsi convergere a un livello più profondo ci ha spinto a cercare un vero legame negli archivi", ha spiegato Roi Mandel, direttore della ricerca di MyHeritage. La scoperta, secondo Mandel, dimostra quanto possano essere sorprendenti le connessioni nascoste negli alberi genealogici.

Quei look di Sydney Sweeney che ricordano Marilyn Monroe

La curiosità è amplificata dal fatto che il nome di Sweeney sia stato associato più volte a quello della Monroe ben prima della scoperta genealogica. Nel dicembre 2025, alla première di The Housemaid, l'attrice aveva indossato un abito bianco che aveva immediatamente richiamato alla memoria Marilyn in Quando la moglie è in vacanza e la celeberrima scena della gonna sollevata dall'aria proveniente dalla grata della metropolitana. Qualche mese più tardi, al Santa Barbara Film Festival del 2026, Sweeney aveva scelto invece un abito vintage di Ceil Chapman che ricordava quello indossato da Marilyn sulla copertina di LIFE nell'aprile del 1952. Due coincidenze di stile che avevano ulteriormente alimentato i paragoni. Però la Sweeney non ha mai interpretato la Monroe sullo schermo. A raccogliere una delle sfide più difficili del cinema sono state, tra le altre, Michelle Williams in Marilyn e Ana de Armas in Blonde, entrambe candidate all'Oscar per le rispettive interpretazioni.