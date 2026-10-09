Plank per 5 ore a 61 anni: il segreto della nonna dei record

Cinque ore consecutive nella posizione di plank , senza mai cedere alla fatica. A 61 anni, con dodici nipoti e una carriera da insegnante ormai alle spalle, DonnaJean Wilde ha compiuto un'impresa che ha dell'incredibile. La canadese ha superato il suo stesso primato mondiale durante gli Huntsman World Senior Games, nello Utah, rimanendo sospesa sugli avambracci e sulle punte dei piedi per 300 minuti. Un risultato che migliora di quasi mezz'ora il Guinness World Record conquistato nel marzo 2024. La nuova prestazione è ancora in attesa dell'omologazione ufficiale, ma la Wilde ha già dimostrato che l'età, almeno nel suo caso, sembra essere soltanto un numero. E il giorno successivo, anziché concedersi il meritato riposo, si è presentata alla partenza di una gara di corsa sui 3.000 metri.

La nonna di 61 anni che ha fatto plank per cinque ore

La sfida si è svolta durante gli Huntsman World Senior Games, una manifestazione sportiva dedicata agli atleti senior che si tiene nello Utah, negli Stati Uniti. DonnaJean Wilde è rimasta in posizione di plank per cinque ore esatte, dalle 15.03 alle 20.03, sotto lo sguardo attento dei giudici, che si sono alternati ogni sessanta minuti per verificare la regolarità dell'esercizio. Il plank è uno degli esercizi più conosciuti per rafforzare la muscolatura addominale e stabilizzare il tronco. Apparentemente semplice, richiede di mantenere il corpo allineato, sostenendo il peso sugli avambracci e sulle punte dei piedi, senza abbassare il bacino o modificare la postura. Per ottenere il riconoscimento del Guinness World Records, questi punti di appoggio devono rimanere a contatto con il pavimento per tutta la durata della prova. Il precedente primato femminile apparteneva già alla stessa Wilde, che il 21 marzo 2024 aveva resistito per 4 ore, 30 minuti e 11 secondi.

Dalla frattura al polso al Guinness dei primati

La storia sportiva di DonnaJean Wilde è cominciata quasi per caso, in seguito a un infortunio. Una frattura al polso l'aveva costretta a modificare la propria routine di allenamento, impedendole di praticare alcune delle attività fisiche alle quali era abituata. Fu allora che scoprì il plank, un esercizio che poteva eseguire anche durante la convalescenza, adattandolo alle proprie condizioni. Da quel momento, quello che inizialmente rappresentava un modo per mantenersi attiva si è trasformato in una vera passione. La Wilde ha cominciato a trascorrere sempre più tempo nella posizione, fino a renderla parte integrante della sua quotidianità. "Mi sono resa conto che potevo leggere e fare altre cose mentre facevo plank e me ne sono innamorata", ha raccontato. L'ex insegnante ha imparato a sfruttare quelle lunghe sessioni anche per svolgere attività ordinarie, dalla lettura alla consultazione delle email, fino alla correzione dei compiti scolastici. Anche la famiglia ha avuto un ruolo fondamentale. In vista dell'ultimo tentativo, la Wilde si è allenata persino con la nipotina Rose, di tre anni, sdraiata sulla schiena mentre lei manteneva la posizione. Un modo per rendere più impegnativo l'esercizio e, allo stesso tempo, coinvolgere una delle sue dodici nipoti nella preparazione. A chi le chiede quale sia il segreto della sua resistenza, la canadese risponde con un consiglio semplice: continuare ad allenarsi e sfruttare ogni occasione della giornata per fare movimento. "Quando devi leggere o lavorare al computer, mettiti per terra e fallo lì", ha suggerito.