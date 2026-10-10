Parla Osvaldo, una carie ha rischiato di ucciderlo: "L'infezione è arrivata ai polmoni". Come sta oggi

Una carie trascurata , un'infezione che si è estesa fino ai polmoni e un ricovero in terapia intensiva che ha messo seriamente a rischio la sua vita. Daniel Osvaldo , ex attaccante della Roma, della Juventus e della Nazionale italiana, oggi musicista, sta lentamente recuperando dopo giorni particolarmente difficili. A raccontare cosa gli è accaduto è stato lo stesso ex calciatore, che in un'intervista a Infobae Al Amanecer ha svelato l'origine dell'infezione e parlato delle sue attuali condizioni di salute. Il peggio sembrerebbe ormai alle spalle, anche se i medici continuano a monitorarlo e a sottoporlo a ulteriori accertamenti.

Daniel Osvaldo, l'infezione partita da una carie: "Ho rischiato la vita"

Tutto sarebbe cominciato da un problema apparentemente banale: una carie dentale non curata in tempo. Secondo quanto raccontato da Osvaldo, l'infezione sviluppatasi a partire dal dente avrebbe raggiunto i polmoni, compromettendo in particolare quello destro e provocando un quadro clinico estremamente grave. Inizialmente l'ex attaccante aveva sottovalutato i sintomi, convinto che i dolori avvertiti fossero di natura muscolare. Una valutazione che avrebbe ritardato il ricorso alle cure mediche, fino a quando le sue condizioni non hanno reso necessario il ricovero in ospedale. La situazione è precipitata rapidamente, tanto da richiedere il trasferimento in terapia intensiva. L'infezione aveva raggiunto una gravità tale da mettere in pericolo la sua vita. Durante il ricovero, i medici hanno individuato il dente compromesso e hanno provveduto alla sua estrazione, intervento dopo il quale Osvaldo ha cominciato a mostrare segnali di miglioramento. A complicare il quadro sarebbe stata anche una riduzione delle difese immunitarie, che avrebbe reso l'organismo più vulnerabile. I sanitari stanno comunque effettuando ulteriori esami e colture microbiologiche per verificare l'eventuale presenza di altri fattori responsabili dell'infezione. L'origine dentale resta, al momento, quella indicata dal diretto interessato.

Come sta oggi Daniel Osvaldo

Dopo i giorni trascorsi in terapia intensiva, Daniel Osvaldo è stato trasferito in terapia intermedia, dove prosegue il percorso di recupero sotto stretta osservazione medica. Le sue condizioni sono migliorate, ma il quadro richiede ancora prudenza. "Per fortuna mi sento bene e ogni giorno va meglio", ha dichiarato il musicista, rassicurando sulle proprie condizioni. Alcuni farmaci sono già stati sospesi, mentre proseguono le terapie necessarie e gli accertamenti per verificare che l'infezione sia effettivamente sotto controllo. Stando a quanto riferito dall'ex calciatore, i medici gli avrebbero spiegato che la buona condizione fisica costruita durante gli anni di attività agonistica potrebbe aver contribuito positivamente alla risposta del suo organismo. Un elemento che Osvaldo considera importante, soprattutto alla luce della gravità dell'infezione. Il prossimo passo potrebbe essere il trasferimento in una normale stanza di degenza, previsto nei prossimi giorni qualora i risultati degli esami confermassero il miglioramento. Solo successivamente i medici potranno valutare le dimissioni e la possibilità di proseguire la convalescenza a casa.