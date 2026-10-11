Retroscena Noemi Bocchi: il racconto di Totti, la pizza con la Nutella e il commento della figlia  

La compagna dello storico capitano della Roma ancora protagonista a Ballando con le stelle: cosa ha raccontato 
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Pubblicato il 11.10.2026, 10:39

NoemiBallando con le stelle

Noemi Bocchi, con il maestro Giovanni Pernice, ancora protagonista a Ballando con le stelle. Sulle note di “Gloria”, con un jive rapidissimo, Noemi ha fatto ancora un’ottima figura. E Totti, a modo suo, è stato ancora una volta presente. Non era in sala, ma Noemi Bocchi ha raccontato di come fosse preoccupato per la sua esibizione dopo la puntata. E, invece, era felicissimo alla fine. Non solo: visto quanto si allena sta cercando di farla mangiare di più e le offre continuamente “pizza con la Nutella. Mangia, mangia”, ha raccontato Noemi con il sorriso.

Il commento della figlia di Noemi Bocchi

La ragazza ha poi raccontato di come i figli, Sofia e Tommaso, la vedano in diretta e siano i suoi giudici più severi. Lei, sopratutto: “Ma dopo la prima puntata mi ha detto “mamma ti amo sei stata bravissima” e sono stata felice”.

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