Morto a 34 anni l'attore RJ Mitte, era il figlio di Walter White in Breaking Bad

Le cause della morte di RJ Mitte, l'attore di Breaking Bad

A confermare la scomparsa dell'attore sono stati i suoi rappresentanti, che hanno diffuso una dichiarazione ricordandone non soltanto il talento, ma anche l'impegno sociale. Secondo quanto riferito dal suo portavoce alla rivista People, Mitte si sarebbe tolto la vita. Gli agenti della polizia di Brownsville sono intervenuti nella sua abitazione dopo una chiamata ricevuta intorno alle 12.50, trovando il 34enne ormai senza vita. Ma le autorità hanno precisato che la causa e le modalità ufficiali del decesso restano oggetto di accertamento. La notizia ha suscitato profonda commozione tra i fan di Breaking Bad, una delle serie televisive più apprezzate degli ultimi decenni. Mitte era entrato nel cuore del pubblico grazie al personaggio di Walter "Flynn" White Jr., figlio di Walter White, interpretato da Bryan Cranston. Un ruolo che lo aveva trasformato in un volto conosciuto a livello internazionale e che aveva segnato l'inizio di una carriera costruita anche sull'impegno a favore dell'inclusione.