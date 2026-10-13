Plogging: correre per pulire il pianeta e restare in forma

Da qualche anno, anche grazie all'intenso lavoro di promozione del divulgatore scientifico e ultra runner Roberto Cavallo, il plogging è diventato una disciplina sportiva sempre più apprezzata e praticata in Italia. Il plogging nasce in Svezia nel 2016, quando l'attivista ed eco-runner Erik Ahlström iniziò a raccogliere rifiuti mentre faceva jogging lungo le strade di Stoccolma. Il nome è una fusione tra "jogga" (correre, in svedese) e "plocka upp" (raccogliere), un neologismo semplice che ha conquistato in pochi anni tutto il mondo, diventando un vero movimento globale attraverso i social network, dove migliaia di persone condividevano foto dei sacchi di plastica raccolti durante la corsa. L'attrezzatura necessaria è minima: scarpe comode da trekking o da running, guanti monouso o riutilizzabili, un sacco per la raccolta differenziata e, per i più organizzati, una pinza raccogli-rifiuti per evitare il contatto diretto con oggetti taglienti o poco igienici. Il plogging viene sempre più spesso proposto nelle scuole e nei parchi come attività didattica, capace di rendere tangibile il problema dell'inquinamento da plastica e di stimolare comportamenti responsabili nei più giovani, spesso accompagnata da momenti di catalogazione dei rifiuti raccolti per capire da dove provengono e come ridurne la produzione.