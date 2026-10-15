Passaporto Ematico, firmato a Roma il protocollo d’intesa tra la Fondazione Polito e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Un importante passo avanti per la prevenzione e la tutela della salute degli sportivi. Firmato a Roma il protocollo d’intesa tra la Fondazione Polito e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Nella mattinata di ieri, 14 ottobre, a Roma, è stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa per il progetto del Passaporto Ematico, promosso dalla Fondazione Polito con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione, della diagnosi precoce e della tutela della salute nel mondo dello sport. A firmare l’accordo sono stati Davide Polito, Presidente della Fondazione Polito, e Paolo Sormani, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

L’intesa rappresenta un significativo traguardo nel percorso di crescita del Passaporto Ematico, un progetto che pone al centro la salute degli atleti e l’importanza dei controlli medici preventivi, promuovendo una maggiore attenzione alla prevenzione delle patologie, in particolare di quelle cardiovascolari. Nel corso dell’incontro sono intervenute autorevoli figure del mondo medico e scientifico: il Dott. Roberto Viceconti, Direttore Sanitario della Fondazione Polito; la Prof.ssa Silvia Angeletti, Direttrice del Laboratorio Analisi della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico; e il Prof. Umile Giuseppe Longo, Responsabile di Traumatologia e Medicina dello Sport e Vicedirettore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Gli interventi hanno contribuito ad approfondire il valore della prevenzione sanitaria e l’importanza della collaborazione tra istituzioni, strutture ospedaliere, professionisti della medicina e organizzazioni impegnate nella promozione della salute.

A testimoniare la vicinanza del mondo dello sport a questa importante iniziativa, erano presenti anche gli Ambassador Gigi Di Biagio, ex calciatore della Nazionale italiana e allenatore, e Davide Moscardelli, ex calciatore professionista, che hanno sostenuto con la loro partecipazione il valore sociale e sportivo del progetto. A moderare l’incontro è stata Barbara Gobbi, giornalista de Il Sole 24 Ore, che ha accompagnato e coordinato gli interventi dei protagonisti della giornata.

La firma del protocollo rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso dalla Fondazione Polito per costruire una rete sempre più ampia di collaborazioni con strutture sanitarie di riferimento, favorendo la diffusione del Passaporto Ematico e sensibilizzando atleti, famiglie, società sportive e istituzioni sull’importanza della prevenzione.Un accordo che unisce medicina, ricerca, sport e impegno sociale, nel segno di un obiettivo comune: proteggere la salute e promuovere una cultura della prevenzione sempre più diffusa e accessibile.