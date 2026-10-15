"Cerchiamo personale per contare i pinguini in Antartide", stipendio da 2.500 euro, vitto e alloggio inclusi

Trascorrere cinque mesi in uno dei luoghi più remoti del pianeta, circondati da ghiacci, paesaggi incontaminati e colonie di pinguini, ricevendo anche uno stipendio. Quello che potrebbe sembrare il sogno di un appassionato di natura è in realtà un'opportunità di lavoro decisamente fuori dal comune. A proporla è la UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) , fondazione britannica che ogni anno seleziona un piccolo gruppo di persone disposto a trasferirsi in Antartide per occuparsi della gestione di una storica base. Tra le mansioni previste ce n'è una particolarmente curiosa: contare i pinguini . La retribuzione può arrivare fino a 2.500 euro al mese, con vitto, alloggio e attrezzatura forniti dall'organizzazione. Ma prima di preparare le valigie è bene sapere che la vita tra i ghiacci comporta anche rinunce e condizioni tutt'altro che confortevoli.

Lavorare in Antartide per contare i pinguini: dove si trova la base e cosa bisogna fare

La destinazione è l'isola Goudier, un piccolo lembo di terra nell'arcipelago Palmer, lungo la Penisola Antartica. Qui sorge Port Lockroy, un'ex base militare britannica costruita nel 1944 durante la Seconda guerra mondiale nell'ambito dell'Operazione Tabarin. Abbandonata nel 1962 e successivamente restaurata, oggi è riconosciuta come sito storico protetto e rappresenta una delle mete più particolari per i turisti che raggiungono l'Antartide a bordo delle navi da spedizione. La struttura ospita un museo, un negozio di souvenir e un ufficio postale conosciuto come Penguin Post Office, ovvero l'ufficio postale dei pinguini. Durante la stagione turistica, generalmente compresa tra novembre e marzo, migliaia di visitatori raggiungono la base per conoscere la storia del luogo e spedire cartoline da uno degli angoli più isolati della Terra. Per garantire il funzionamento della struttura, la fondazione britannica recluta ogni anno un piccolo team incaricato di svolgere numerose attività. Il personale deve accogliere i turisti, fornire informazioni sulla storia della base, gestire il negozio di souvenir e occuparsi della corrispondenza. Nel corso di una sola stagione possono essere lavorate oltre 80mila cartoline, che vengono timbrate e preparate per la spedizione. Ma la mansione che suscita maggiore curiosità riguarda il monitoraggio della fauna locale. I lavoratori devono infatti contribuire al censimento dei pinguini Papua, una specie che vive e si riproduce sull'isola. Il compito non consiste semplicemente nel contare gli animali presenti, ma anche nell'osservare l'andamento della colonia durante la stagione riproduttiva, raccogliendo informazioni utili alle attività di ricerca scientifica.

Come funziona il censimento dei pinguini e quanto si guadagna

Il monitoraggio dei pinguini rappresenta una delle attività più importanti svolte dal personale di Port Lockroy. La colonia presente sull'isola viene osservata seguendo procedure precise, studiate per raccogliere dati senza interferire con il comportamento degli animali. Durante le prime settimane, gli operatori devono limitare gli spostamenti in determinate aree per evitare di disturbare i pinguini mentre preparano i nidi. Quando la maggior parte delle coppie ha deposto le uova, viene effettuato un censimento completo della colonia. Successivamente, il personale torna a osservare gli animali per registrare il numero di pulcini e seguirne lo sviluppo. Le informazioni raccolte contribuiscono a documentare l'evoluzione della popolazione e a valutare gli effetti della presenza umana in un ecosistema particolarmente delicato. Accanto al lavoro scientifico, gli operatori devono occuparsi anche della manutenzione quotidiana della base, delle pulizie e della gestione degli spazi comuni. Per quanto riguarda la retribuzione, gli stipendi indicati variano tra 1.700 e 2.500 euro al mese, a seconda della posizione ricoperta e delle condizioni contrattuali previste. La UK Antarctic Heritage Trust mette inoltre a disposizione l'alloggio per l'intera permanenza, il vitto e l'equipaggiamento necessario per affrontare le temperature rigide e le condizioni meteorologiche estreme. La durata dell'incarico è generalmente di circa cinque mesi, durante i quali il personale vive e lavora a stretto contatto, condividendo spazi ridotti e una routine scandita dalle esigenze della base e dalle condizioni climatiche. Non si tratta dunque di una semplice vacanza retribuita, ma di un'esperienza che richiede capacità di adattamento, spirito di collaborazione e disponibilità a svolgere mansioni molto diverse tra loro.