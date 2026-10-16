La Tesla prende il volo e supera un tir! Il video da un'altra angolazione è incredibile

La Tesla volante supera un tir: l'angolazione di un video virale lascia senza parole

Presentata in Texas, l'auto del futuro si è sollavata da terra, compiendo poi una rotazione, per riatterrare oltre gli ostacoli
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2 min

Pubblicato il 16.10.2026, 17:45

TeslaElon MuskSpaceX

Non si tratta di un effetto speciale, e neppure di una scena uscita da un film di fantascienza. È la nuova Tesla Roadster, il prototipo con cui Elon Musk ha deciso di spostare un po' più in alto, letteralmente, i confini dell'automobile.

C'era una volta l'auto del futuro

Durante una spettacolare dimostrazione nello stabilimento SpaceX di McGregor, in Texas, la vettura elettrica si è sollevata da terra, ha compiuto evoluzioni a mezz'aria e ha sorvolato una fila di veicoli, tra cui un imponente tir Tesla Semi. A rendere ancora più impressionante la scena è l'angolazione di uno dei video diventati virali, che mostra l'auto passare sopra il camion come se la gravità fosse soltanto un dettaglio. Il segreto è nei propulsori sviluppati con la tecnologia SpaceX, capaci di garantire brevi manovre aeree e di garantire un'accelerazione da 0 a 96 km/h in 0,81 secondi. Per vederla sulle strade, però, bisognerà aspettare: la produzione è prevista per il 2028. E il volo, almeno per ora, resta un'acrobazia da prototipo.

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