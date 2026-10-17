50 anni di MBA: a Sant’Angelo in Vado, nelle Marche, il Motoraduno Internazionale sulle strade del tartufo
Una piccola casa motociclistica nata nell’entroterra marchigiano e arrivata sul tetto del mondo. Una tradizione motoristica che continua a vivere a cinquant’anni di distanza (1976-2026). E motociclisti che ogni autunno tornano a incontrarsi sulle strade del tartufo. Un legame, quello tra Sant’Angelo in Vado e i motori, che affonda le sue radici nella storia del motociclismo italiano. Proprio qui, nel 1976, nacque infatti la MBA - Morbidelli Benelli Armi, destinata in pochi anni a imporsi sui circuiti internazionali e a conquistare quattro titoli mondiali nella classe 125.
Oggi quella storia incontra una manifestazione che negli anni ha richiamato a Sant’Angelo in Vado motociclisti provenienti anche da Francia, Germania, Belgio, Repubblica Ceca e Spagna, uniti dalla passione per le due ruote e da un appuntamento che mette insieme motori, territorio e uno dei prodotti simbolo dell’autunno italiano: il tartufo bianco.
Il 17 e 18 ottobre a Sant’Angelo in Vado, tra Pesaro e Urbino, torna il Motoraduno Internazionale del Tartufo, appuntamento dedicato al popolo delle due ruote organizzato dal Motoclub Tonino Benelli nell’ambito della 63ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche.
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