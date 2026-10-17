50 anni di MBA: a Sant’Angelo in Vado, nelle Marche, il Motoraduno Internazionale sulle strade del tartufo

Una piccola casa motociclistica nata nell’entroterra marchigiano e arrivata sul tetto del mondo. Una tradizione motoristica che continua a vivere a cinquant’anni di distanza (1976-2026). E motociclisti che ogni autunno tornano a incontrarsi sulle strade del tartufo. Un legame, quello tra Sant’Angelo in Vado e i motori, che affonda le sue radici nella storia del motociclismo italiano. Proprio qui, nel 1976, nacque infatti la MBA - Morbidelli Benelli Armi, destinata in pochi anni a imporsi sui circuiti internazionali e a conquistare quattro titoli mondiali nella classe 125.