Dopo il successo delle precedenti edizioni, Ficus al Massimo torna proprio al Circo Massimo, nella straordinaria cornice del Garum Museo della Cucina, in via dei Cerchi 87, per un nuovo appuntamento dedicato all'artigianato contemporaneo, al design indipendente, alla moda ricercata e al vintage. Ad accogliere i visitatori, una suggestiva corte impreziosita da statue monumentali. Da qui, il percorso prosegue all'interno del museo, attraverso due piani e tre sale, tra testimonianze storiche, oggetti straordinari e creazioni contemporanee.

Un museo, con centinaia di storie da scoprire

Ficus al Massimo riunisce una selezione di brand indipendenti, artigiani, illustratori e designer, con particolare attenzione a realtà creative provenienti da tutta Italia. Gioielli d'autore, ceramiche artistiche, abbigliamento sartoriale, accessori originali, illustrazioni, complementi d'arredo, oggetti di design e pezzi vintage accuratamente selezionati compongono un percorso esposi

Il fascino di Roma antica incontra la creatività contemporanea

A rendere Ficus al Massimo particolarmente suggestivo è il dialogo tra il patrimonio storico del Garum Museo della Cucina e le nuove forme della creatività. Il museo custodisce una straordinaria collezione dedicata alla storia della cucina e dell’alimentazione. Tra antichi utensili, testimonianze di epoche lontane e ambienti ricchi di fascino, il pubblico potrà scoprire una Roma sorprendente, entrando in contatto con artigiani e creativi, conoscendo le storie dietro le loro opere e scegliendo oggetti difficili da trovare nei tradizionali circuiti commerciali.

Un weekend da vivere nel cuore della città

Con ingresso gratuito, Ficus al Massimo invita romani e turisti a trascorrere un fine settimana tra storia, creatività e nuove scoperte, proprio all'ombra del Circo Massimo. Un'occasione per visitare un museo particolare, lasciarsi sorprendere da nuove realtà creative e sostenere il lavoro di chi continua a investire nell'originalità, nella qualità e nella produzione indipendente.

Tra i Brand presenti

Fhate Off e DUE condividono una visione della moda ironica, irriverente e decisamente fuori dagli schemi. Due realtà creative che trasformano parole, idee e personalità in qualcosa da indossare. Da una parte, le toppe e i ricami personalizzati di Fhate Off, interamente disegnati e realizzati in laboratorio, dall'altra le T-shirt dalle frasi provocatorie, le camicie e i blazer vintage reinventati da DUE attraverso ricami e lavorazioni artigianali. Il risultato è un universo di creazioni originali, dove l'ironia diventa stile e ogni dettaglio racconta una personalità. Per chi ama distinguersi e sa che, a volte, basta ciò che indossiamo per dire tutto senza pronunciare una parola. Emanuela Sandu, è un'illustratrice onirica e rilegatrice romana, racconta il mondo attraverso immagini sospese tra realtà e immaginazione. La sua ricerca unisce le tecniche tradizionali a linguaggi contemporanei, dando vita a illustrazioni che parlano di natura, città e storie intime. Denim Obsessed propone capi vintage, giacche sartoriali, cravatte e tessuti dimenticati vengono recuperati e trasformati in creazioni uniche, dove materiali e stili apparentemente lontani trovano nuove combinazioni. Tra frange, tartan, paillettes e dettagli inaspettati, il brand interpreta il riuso con ironia, carattere e libertà espressiva.

INFORMAZIONI UTILI

Evento: Ficus al Massimo

Date: Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026

Orario: 10:30 – 20:00

Location: Garum Museo della Cucina

Indirizzo: Via dei Cerchi 87, Roma – Circo Massimo

Ingresso: Gratuito