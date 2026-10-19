Kate Middleton non è più la principessa più amata: gli inglesi preferiscono un’altra

Kate Middleton non è più la principessa preferita dagli inglesi . A conquistare il primo posto è Anna, la sorella di re Carlo : riservata, diretta e poco interessata ai riflettori. Il suo segreto? Potrebbe essere proprio quel modo concreto di vivere il ruolo reale, tra impegni pubblici, beneficenza e abiti che tornano nel guardaroba anche a distanza di anni.

La principessa Anna batte Kate Middleton

Quando pensiamo alla principessa più popolare della famiglia reale britannica, il nome di Kate Middleton viene quasi spontaneo. Ma, questa volta, la classifica racconta qualcosa di diverso. Secondo YouGov Ratings, nel terzo trimestre del 2026 Anna ottiene il 67% di opinioni positive, seguita dalla principessa del Galles al 64% e da William al 62%. A 76 anni, la figlia della defunta regina Elisabetta arriva così davanti alla moglie dell’erede al trono. Una distanza di tre punti percentuali che basta a cambiare l’ordine sul podio, pur lasciando Kate tra le figure più apprezzate dei Windsor. Il risultato invita a guardare più da vicino una donna che ha attraversato stagioni e cambiamenti della monarchia mantenendo uno stile personale ben riconoscibile. Poche confidenze, un carattere deciso e un’agenda piena: Anna ha costruito così la sua immagine pubblica.

Il fascino di Anna, tra abiti riutilizzati e concretezza

Anna ha un rapporto molto pratico anche con il guardaroba. Riporta in scena capi già indossati, sceglie i propri abiti e mantiene un seguito contenuto. Abitudini che restituiscono l’immagine di una donna poco interessata a cambiare per inseguire le aspettative degli altri. La stessa concretezza si ritrova nel lavoro. La principessa è coinvolta in oltre 300 enti benefici, organizzazioni e reggimenti militari, nel Regno Unito e all’estero. Dietro le fotografie ufficiali ci sono incontri con volontari, visite alle associazioni e appuntamenti che raramente conquistano le copertine. Tra gli impegni più importanti c’è quello con Save the Children. Anna ne è stata presidente dal 1970 al 2017, quando è diventata patrona. Una collaborazione durata oltre mezzo secolo, durante il quale ha visitato progetti in Paesi come Uganda, Bangladesh, Sierra Leone, Mozambico ed Etiopia, oltre a sostenere le attività nel Regno Unito.

Una principessa indipendente, dallo sport alla vita di corte

Per capire Anna bisogna passare anche dalle scuderie. L’equitazione è una parte importante della sua storia: nel 1976 partecipò ai Giochi di Montreal, diventando la prima componente della famiglia reale britannica a gareggiare alle Olimpiadi. Una passione condivisa con la figlia Zara Tindall, che a Londra 2012 conquistò l’argento a squadre. A consegnarle la medaglia fu proprio Anna: un momento in cui il ruolo istituzionale e l’orgoglio di una madre si incontrarono davanti al pubblico. Oggi la principessa continua a sostenere re Carlo rappresentandolo in patria e all’estero, partecipando alle cerimonie nazionali e consegnando onorificenze per suo conto. Il suo posto nella monarchia passa anche da questi incarichi, che portano la famiglia reale a contatto con persone e comunità. Kate resta una delle protagoniste più amate della casa reale. Questa volta, però, il primo posto va alla zia di William: una donna che, con il suo stile essenziale e il suo carattere schietto, continua a farsi apprezzare.