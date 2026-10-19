Il lato oscuro del Cinema cala su Cinecittà World: il mese di ottobre è un Halloween da brividi per tutti

Con un Opening ricco di ospiti e sorprese, a Cinecittà World è iniziato l’Halloween più cinematografico di sempre. Fino al 1° novembre, il Parco divertimenti di Roma si trasforma in un gigantesco set da brivido, dove scenografie spettacolari, atmosfere da incubo e creature spettrali danno vita a un viaggio attraverso alcuni dei più celebri immaginari del cinema horror. Al centro dell’edizione 2026, un omaggio a Tim Curry, icona indimenticabile del genere, da Dr. Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show fino a Pennywise di It. Tra zucche, covoni di fieno e presenze inquietanti, la Halloween Street accoglie gli ospiti nel cuore della festa, che prosegue tra attrazioni, spettacoli ed eventi speciali, con sette novità pensate per diversi livelli di paura e per un pubblico che va dagli appassionati dell’horror alle famiglie con bambini. Un’esperienza che attraversa le strade del Parco e trasforma ogni angolo in una scena da film, tra adrenalina, suspense e divertimento. Il gran finale è atteso nel weekend del 31 ottobre, con live show, cene a tema, musica e dj set fino a tarda notte.

La novità 2026 è The Haunted Theatre, il nuovo percorso horror ambientato in un vecchio teatro di Broadway dove, dal 1930, si aggirano anime dannate sospese tra la vita e la morte. Il terrore continua nella Horror House, una immersione cinematografica tra ambientazioni da incubo e incontri ravvicinati con attori dal vivo, mentre per chi cerca l’adrenalina delle attrazioni il must-do è Inferno, il roller coaster indoor che conduce gli ospiti nei gironi danteschi.

Per i più piccoli c’è Spooky Town Playground, il grande playground tematizzato, sviluppato su più livelli, dove i bambini possono trasformare le piccole paure in gioco e divertimento. Nel Villaggio Piccoli Brividi, tra streghe e fantasmini, ci si perde tra labirinti di paglia, zucche, alberi magici e casette di caramelle insieme al Truccabimbi per trasformarsi nel mostriciattolo preferito.

Halloween Horror Stories e Funeral Party sono un vero set fotografico da brivido, con scenografie pensate per trasformare ogni scatto in una scena da film horror. A completare il programma, un ricco palinsesto di spettacoli a tema che accompagna il pubblico per tutto il mese: dal Welcome al Goodbye Show, passando per l’irriverente Ciak, si muore dal ridere! fino all’esilarante musical The Last Night Horror Show, liberamente ispirato all’iconico The Rocky Horror Pictures Show. E ancora, il Far West Show con La Leggenda di Black Town e i picchi di adrenalina con lo stunt show Motori, Ciak … Azione!

Il momento più atteso arriva l’ultimo weekend di ottobre, quando Cinecittà World celebra la notte di Halloween con una grande festa fino a tarda notte, tra show, musica, dj set e appuntamenti speciali.