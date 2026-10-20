Milan-Inter, sale l’attesa per il derby di San Siro: data, orario e biglietti 

Sale l'attesa per il derby di Milano. Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 20:45 , Milan e Inter si affrontano a San Siro nella 10º giornata di Serie A . Il derby torna protagonista a San Siro, con Milan e Inter attese da uno degli appuntamenti più importanti del calendario di Serie A. Acquista subito i biglietti

Una rivalità senza tempo

Il derby di Milano è una delle sfide più sentite del calcio italiano. Una rivalità costruita attraverso grandi campioni, sfide e risultati rimasti nella memoria dei tifosi. Ogni confronto tra Milan e Inter porta con sé una storia diversa. Nella stagione 2025/26 è stato il Milan ad aggiudicarsi entrambi i derby di campionato. Il 23 novembre 2025 i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie a un gol di Pulisic, con Mike Maignan decisivo nel respingere il calcio di rigore di Calhanoglu. Stesso risultato nella sfida dell'8 marzo 2026, quando una rete di Pervis Estupiñán ha regalato al Milan un'altra vittoria contro i nerazzurri. Due precedenti che aggiungono interesse al nuovo confronto di stagione. A rendere ancora più speciale l'appuntamento? Lo stadio di San Siro, teatro di alcune delle pagine più importanti della storia delle due squadre.

Milan-Inter, dove acquistare i biglietti per il derby

I biglietti per Milan-Inter del 31 ottobre sono in vendita, con disponibilità variabile in base ai settori. Per acquistare i biglietti è possibile consultare il circuito Corriere dello Sport-Ticket, attraverso la pagina dedicata all’evento, e verificare le disponibilità.

ACQUISTA QUI I BIGLIETTI PER MILAN-INTER DEL 31 OTTOBRE 2026



* Prima di completare l'acquisto è importante controllare le condizioni di vendita e le modalità di accesso allo stadio. Per questa partita, infatti, il Milan ha comunicato che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo dei biglietti acquistati nelle diverse fasi di vendita, mentre per gli abbonamenti sono previste specifiche eccezioni.