"Vai a lavorare", il padre di Lamine Yamal risponde e scoppia la bufera

Mounir Nasraoui, padre di Lamine Yamal , torna a far discutere sui social. Questa volta al centro dell’attenzione non ci sono le giocate del talento del Barcellona, ma le parole del papà: "Io non ho bisogno di lavorare, ho milioni, grazie a Dio".

Il padre di Yamal provoca sui social

Tutto comincia in un’area per cani di Pedralbes, quartiere residenziale di Barcellona. Nasraoui avvia una diretta per lamentare la mancanza d’acqua e le carenze dei servizi nel parco. Mentre si rivolge ai suoi follower, però, un messaggio cattura la sua attenzione e cambia il tono della conversazione. "Guardate, uno mi scrive: “Vai a lavorare, vergognati”, legge davanti alla telecamera. La replica è immediata: dopo un insulto, il padre dell’attaccante rivendica la propria disponibilità economica. "Io non ho bisogno di lavorare, ragazzo. Io non ho bisogno di lavorare, ho milioni, grazie a Dio". Parole che provocano reazioni critiche tra gli utenti. La denuncia sulle condizioni dell’area passa così in secondo piano, lasciando spazio alla discussione sulla risposta di Nasraoui.

Lo sfogo contro Abascal per il parco senza acqua

Nel corso della stessa diretta, il padre di Yamal chiama in causa anche Santiago Abascal, leader di Vox. Il motivo resta la mancanza d’acqua nella struttura, contro la quale Nasraoui si scaglia apertamente. "Ehi, Abascal, non servi proprio a niente! Tante chiacchiere, questo e quello e poi non c’è acqua, guarda!", dice mostrando il proprio disappunto. Un attacco pronunciato durante lo sfogo, senza chiarire quale responsabilità attribuisca al politico nella gestione del parco. Il video si chiude con un’altra esclamazione: "Ma ci credete? È davvero una vergogna, ragazzi". A far discutere, però, è soprattutto la frase sui milioni, diventata il passaggio centrale della polemica.

Dal lavoro da imbianchino alla notorietà sui social

Prima dell’affermazione del figlio nel calcio, Nasraoui lavorava come imbianchino con contratti precari. Un passato distante dalle condizioni economiche che oggi rivendica pubblicamente e dalla visibilità conquistata anche attraverso i social. Su Instagram conta oltre 1,4 milioni di follower: un pubblico vasto, che trasforma ogni uscita in un contenuto capace di circolare rapidamente. La popolarità di Lamine ha portato sotto i riflettori anche la sua famiglia, moltiplicando l’attenzione sulle dichiarazioni del padre. Questa volta è bastata una risposta durante una diretta per spostare il confronto dai servizi del quartiere al suo stile di vita.