La maledizione Kennedy colpisce ancora, Kyle muore a 42 anni

Un altro lutto nella famiglia Kennedy. Kyle , nipote di Robert F. Kennedy e di Ethel Kennedy, è morta nella sua casa di Westwood, in Massachusetts. Aveva 42 anni . Il decesso risale allo scorso 21 settembre ma la notizia è stata riportata solo ora dalla stampa americana sulla base del necrologio. La causa della morte non è stata resa nota. La sua scomparsa riporta l’attenzione sulle tragedie che hanno attraversato diverse generazioni della dinastia americana. Una successione di lutti che richiama ancora una volta alla famigerata maledizione dei Kennedy .

Chi era Kylie Kennedy

Figlia di Michael Kennedy e Victoria Denise Gifford, Kyle aveva costruito il proprio percorso lontano dalla politica, dedicandosi all’istruzione e alle opportunità di apprendimento per i bambini più svantaggiati. Dopo una grave lesione al midollo spinale, riportata nel 2020, aveva affiancato al lavoro educativo l’impegno per i diritti delle persone con disabilità. Nata a Washington il 6 luglio 1984, Kyle si era laureata in Storia alla Georgetown University. Aveva poi proseguito gli studi con due master, alla Pace University e alla Harvard Graduate School of Education, concentrandosi sull’educazione della prima infanzia e sulle politiche scolastiche. Il suo lavoro era cominciato nelle scuole pubbliche di New York attraverso il programma Teach For America. Da quell’esperienza aveva sviluppato un interesse per la qualità dell’insegnamento, la formazione dei docenti e la possibilità di ridurre le disuguaglianze nell’accesso all’istruzione. Nel 2012 aveva sposato Liam Kerr, indicato nel necrologio come l’ex marito. Dal matrimonio erano nati i gemelli Conor e Josephine, chiamata Josie, e successivamente Declan. La bambina era morta poco dopo la nascita. Un’altra svolta dolorosa era arrivata nel 2020, quando una lesione al midollo spinale le aveva causato una paralisi permanente. Kyle aveva trasformato quell’esperienza anche in un impegno civile, arrivando a testimoniare al Parlamento del Massachusetts sulle discriminazioni nell’assistenza sanitaria alle persone con disabilità. Lascia i figli Conor e Declan, la madre Victoria, i fratelli Michael e Rory e i nipoti.

Le tragedie che hanno segnato la famiglia Kennedy

Kyle aveva conosciuto molto presto il dolore della perdita. Aveva tredici anni quando suo padre Michael morì, il 31 dicembre 1997, in un incidente sulle piste da sci di Aspen. Aveva 39 anni. La sua storia personale si inserisce in una vicenda familiare segnata dagli assassinii del presidente John Fitzgerald Kennedy, nel 1963, e di suo fratello Robert, nel 1968. Nel 1984 era morto David Kennedy; nel luglio 1999, invece, John F. Kennedy Jr. aveva perso la vita nell’incidente dell’aereo che pilotava, insieme alla moglie Carolyn Bessette e alla cognata Lauren. Nel 2020 un altro dramma aveva coinvolto Maeve Kennedy McKean, nipote di Robert, e suo figlio Gideon, morti durante un’uscita in canoa nella baia di Chesapeake. Tra le perdite più recenti c’è quella di Tatiana Schlossberg, giornalista e figlia di Caroline Kennedy, morta di leucemia a 35 anni il 30 dicembre 2025.