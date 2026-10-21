Baba Vanga, le profezie per il 2027: dai superumani alla malattia misteriosa, fino alla crisi economica mondiale

Una malattia sconosciuta, esseri umani dotati di capacità straordinarie e una crisi finanziaria destinata a scuotere gli equilibri mondiali. Sono soltanto alcune delle inquietanti previsioni attribuite a Baba Vanga per il 2027 . La celebre veggente bulgara, morta trent'anni fa, continua ad alimentare curiosità e interrogativi, soprattutto quando si avvicina un nuovo anno. Questa volta, però, tra gli scenari più discussi compaiono anche una possibile svolta energetica e cambiamenti politici ai vertici della Russia.

Baba Vanga, chi era e cosa avrebbe previsto per il 2027

Il suo vero nome era Vangelia Pandeva Gushterova, ma il mondo l'ha conosciuta come Baba Vanga. Nata nel 1911 e morta nel 1996, la donna divenne famosa per le sue presunte capacità di prevedere il futuro. Secondo una delle leggende più diffuse sulla sua infanzia, avrebbe perso la vista in seguito a una violenta tempesta, un episodio al quale la tradizione popolare ha successivamente collegato lo sviluppo delle sue facoltà divinatorie. Nel corso della vita ricevette numerose visite da parte di persone che cercavano risposte su questioni familiari, problemi di salute e avvenimenti futuri. La sua notorietà, inizialmente circoscritta alla Bulgaria e ad altri Paesi dell'Europa orientale, si diffuse progressivamente nel resto del mondo. Dopo la sua morte, il nome della veggente è stato associato ad alcuni degli eventi più drammatici della storia recente. Dagli attentati dell'11 settembre 2001 alla pandemia di Covid-19, fino ai conflitti internazionali, numerose vicende sono state interpretate come la realizzazione delle sue presunte visioni. Il problema riguarda l'attendibilità di queste attribuzioni. Non esiste un archivio completo e verificabile delle profezie di Baba Vanga, né documentazione contemporanea che permetta di stabilire con certezza quando e in quali termini avrebbe pronunciato molte delle frasi che oggi circolano sul suo conto. Nonostante questo, le previsioni attribuitele per il 2027 stanno già suscitando interesse. E una, in particolare, sembra appartenere più alla trama di un film di fantascienza che alla realtà.

La malattia misteriosa e l'arrivo dei superumani

Tra gli scenari attribuiti a Baba Vanga per il 2027, quello che maggiormente colpisce l'immaginazione riguarda la possibile comparsa di una nuova categoria di esseri umani, dotati di capacità fisiche o cognitive superiori alla norma. All'origine del fenomeno potrebbe esserci una malattia sconosciuta, capace di provocare trasformazioni biologiche imprevedibili. Altre versioni, invece, chiamano in causa esperimenti genetici e progressi scientifici destinati a modificare le caratteristiche dell'essere umano. Da qui nasce l'ipotesi dei cosiddetti superumani, individui che svilupperebbero abilità straordinarie rispetto al resto della popolazione. Le interpretazioni, però, sono tutt'altro che concordi. In alcuni racconti si parla di una sorta di evoluzione accelerata, in altri di un fenomeno sanitario su scala internazionale. Non mancano riferimenti alla manipolazione genetica e alle nuove frontiere della biotecnologia. Si tratta, in ogni caso, di narrazioni prive di riscontri scientifici e di una fonte attendibile che le colleghi direttamente alla veggente bulgara. Non esistono elementi che permettano di considerare plausibile l'arrivo di persone dotate di poteri eccezionali nel 2027. Accanto a questa presunta profezia compare anche quella di una grave crisi economica mondiale. Il prossimo anno potrebbe essere caratterizzato da una forte instabilità dei mercati finanziari, con conseguenze sul valore delle valute e sulla fiducia degli investitori. In questo scenario assumerebbe particolare importanza l'oro, tradizionalmente considerato un bene rifugio nei periodi di incertezza economica. Alcune versioni arrivano persino a indicare possibili aumenti percentuali del prezzo del metallo prezioso, senza tuttavia fornire alcuna documentazione a sostegno di tali cifre. Anche in questo caso, più che di previsioni attendibili, si tratta di racconti che riflettono preoccupazioni già presenti nel dibattito economico internazionale.

Russia, Putin e la nuova fonte di energia: le altre profezie per il 2027

Non soltanto malattie misteriose e crisi finanziarie. Tra le previsioni attribuite a Baba Vanga per il 2027 figurano anche importanti cambiamenti politici, con particolare riferimento alla Russia. Il Paese potrebbe attraversare una fase di trasformazione ai vertici del potere. Le interpretazioni più diffuse collegano questo scenario direttamente al futuro di Vladimir Putin, ipotizzando possibili cambiamenti nella leadership russa. La presunta profezia si inserisce in un quadro internazionale già segnato dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni tra Mosca e i Paesi occidentali. Di segno completamente diverso è invece un'altra visione che le viene attribuita: la scoperta di una nuova fonte di energia, potenzialmente in grado di rivoluzionare l'economia mondiale. A detta dei seguaci di Baba, l'umanità potrebbe avvicinarsi a una svolta tecnologica capace di trasformare il modo in cui viene prodotta e distribuita l'energia.